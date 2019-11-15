數十億藥物排水裡再循環吃下肚　2050年抗藥性死亡達千萬人

▲藥物殘留進入水循環甚至食物鏈中，會對人體造成傷害。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

經濟合作暨發展組織（OECD）14日提出一項報告表示，數十億劑量的抗生素、止痛藥和抗抑鬱藥品產生有害的殘留物，在流入淡水生態系統或是全球食物鏈後，帶來健康和環境上的風險。中國、印度、以色列、美國等地都已經透過水抽樣，檢測到極高濃度的藥品殘留。

報告表示，無限制的在醫學和農業使用抗生素，對人體和環境都會造成不當影響，當動物或人類攝取藥物時，有多達90%的成分會排回環境中，在人體和大自然中不斷循環，而許多藥物則是直接被丟棄，尤其是在美國，「每年開出的40億種藥物中，至少有三分之一會直接變成廢物丟掉。」

OECD比較全球水樣本中藥物殘留農度數據發現，在中國、印度、以色、韓國和美國的水樣本中，都檢測到極高濃度的藥品殘留；在英國，有接近900間廢水處理廠的水中檢測到雙氯芬酸（diclofenac）、非類固醇消炎藥布洛芬（ibuprofen） 和抗生素（antibiotic）等物質。

▲人類藥物汰舊換新速度快，很多藥品因此報廢。（圖／路透）

OECD表示，牲畜抗生素在未來10年可能會增加三分之二，引發人類抗藥性降低的問題。研究報告作者萊基（Hannah Leckie）也說，人類的處方可能會跟著增加，「新藥物會不斷研發，臨床實驗也會不斷發展，提供更建全的早期治療和更高的劑量。」

根據法新社報導，每年有超過70萬人口死於抗藥性感染，隨著全球高齡化以及不節制的使用藥物，2050年的抗藥性感染死亡可能會達到1000萬人，而氣候的變化也使傳染病傳播得更遠、更廣，讓情況變的更加嚴峻，如果現在不採取措施來控制風險，可能會形成醫療處方和氣候環境相互作用下的惡性循環。