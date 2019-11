川普扣軍援要求烏查政敵　裴洛西重磅怒嗆：這就是索賄

▲ 美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普彈劾調查13日首度舉行公開聽證。眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)14日對此表示,川普利用扣住軍事援助,換取烏克蘭公開聲明對選舉展開虛假調查,企圖讓海外勢力影響總統大選,「總統口中坦承的『完美』作為,在我看來是完全錯誤的,這就是索賄」,濫權且違憲,這起事件所引發的爭議比水門案更加嚴重。分析指出,這是裴洛西迄今在川普任內所做出的最強烈指控。

▲ 副助理國務卿肯特(George Kent)及美國駐烏國大使泰勒(William Taylor)出席作證。(圖/路透)

綜合CNN、Politico等美媒報導,聽證會核心重點聚焦在川普7月25日與烏克蘭新任總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)的通話,由負責烏克蘭事務的副助理國務卿肯特(George Kent)及美國駐烏國大使泰勒(William Taylor)出席作證。裴洛西認為,他們的證詞就是川普「賄賂」(bribery)的證據,而所謂的賄賂就是給予或不給予軍事援助換取烏克蘭公開聲明對選舉進行虛假調查。

「總統所坦承且形容成『完美』的作為,在我看來是完全錯誤的,這就是索賄」,裴洛西說,川普透過威脅扣住軍援和白宮會議來換取調查政敵,濫用權力、違反總統誓言,這些都是讓他能在2020年大選當中取得利益優勢的作為,且總統本人也承認這一點。

House Speaker Nancy Pelosi on the first public hearing in the impeachment inquiry:



"The devastating testimony corroborated evidence of bribery uncovered in the inquiry and that the president abused power and violated his oath." https://t.co/XXFOchzdem pic.twitter.com/rBccVjwsdY