川普扣軍援要求烏查政敵　裴洛西重磅怒嗆：這就是索賄

▲ 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普彈劾調查13日首度舉行公開聽證。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）14日對此表示，川普利用扣住軍事援助，換取烏克蘭公開聲明對選舉展開虛假調查，企圖讓海外勢力影響總統大選，「總統口中坦承的『完美』作為，在我看來是完全錯誤的，這就是索賄」，濫權且違憲，這起事件所引發的爭議比水門案更加嚴重。分析指出，這是裴洛西迄今在川普任內所做出的最強烈指控。

▲ 副助理國務卿肯特（George Kent）及美國駐烏國大使泰勒（William Taylor）出席作證。（圖／路透）

綜合CNN、Politico等美媒報導，聽證會核心重點聚焦在川普7月25日與烏克蘭新任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的通話，由負責烏克蘭事務的副助理國務卿肯特（George Kent）及美國駐烏國大使泰勒（William Taylor）出席作證。裴洛西認為，他們的證詞就是川普「賄賂」（bribery）的證據，而所謂的賄賂就是給予或不給予軍事援助換取烏克蘭公開聲明對選舉進行虛假調查。

「總統所坦承且形容成『完美』的作為，在我看來是完全錯誤的，這就是索賄」，裴洛西說，川普透過威脅扣住軍援和白宮會議來換取調查政敵，濫用權力、違反總統誓言，這些都是讓他能在2020年大選當中取得利益優勢的作為，且總統本人也承認這一點。

House Speaker Nancy Pelosi on the first public hearing in the impeachment inquiry:



"The devastating testimony corroborated evidence of bribery uncovered in the inquiry and that the president abused power and violated his oath." https://t.co/XXFOchzdem pic.twitter.com/rBccVjwsdY — ABC News (@ABC) November 14, 2019

如今，眾院民主黨人面臨越來越大的挑戰，因為他們必須清楚解釋其中的利害關係與所謂的不當行為，並向美國人民做出令人信服的陳述。值得一提的是，「索賄」是美國憲法所具體列舉的可彈劾罪行。

當被問及是否要用「賄賂」彈劾總統，裴洛西提到，目前調查還在進行當中，並未給出明確答案。但她強調，川普在電話門風波中的所作所為比1974年的水門案更加嚴重，企圖利用海外勢力影響總統大選，讓前總統尼克森（Richard Nixon）當年的罪行看起來顯得微不足道。

面對眾院民主黨人的彈劾調查，共和黨人始終在為川普辯護，強調總統的行為並不構成可彈劾的程度，且民主黨早在川普上任後，就一直在找藉口想讓總統下台。此外，白宮新聞秘書葛瑞珊（Stephanie Grisham）13日也在推特指出，「這種虛假的聽證會不但無聊，而且相當浪費納稅人的時間與金錢。」

►拉下川普首場公開聽證會 證人曝關鍵消息…共和黨嗆：都是傳聞