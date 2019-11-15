臉書瘋傳好市多75美元折價券　急澄清是「騙局」去年也發生過

實習記者曾筠淇／綜合報導

日前在臉書上流傳著價值75美元（約新台幣2290元）的好市多（Costco）折價券，為了順利獲取，許多民眾會點擊特定的連結，並回答瀏覽頁面上的問題，結果被騙取個資，最後也不會得到優惠券。好市多發表聲明，證實根本沒有優惠券，只是一場騙局，且去（2018）年也曾發生過類似狀況。

據美國CNN、《西雅圖時報》（The Seattle Times）報導，最近在臉書上充斥著「75美元（約新台幣2290元）的好市多折價券」，這個不肖集團允諾用戶，只要點擊與好市多無關的連結，並分享貼文、留言，再回答一些看似無害的問題，就可以得到優惠券，並在好市多消費時可以抵用。

▲好市多。（圖／記者張一中攝）

西雅圖的律師理查德.羅斯（Richard Ross）表示，他信任的兩個朋友都張貼了好市多的優惠券，所以也點下連結查看。起初，連結內的問題看似無害，像是「你幾歲？」甚至還放有好市多的標誌，不過越看越粗略，他就退出了。

好市多在臉書上發表聲明，「好市多沒有贈送75美元的優惠券，我們當然愛護粉絲和會員，但這個優惠是個騙局，與好市多並無關聯，感謝粉絲讓我們知道這件事情。」此外，去年也曾發生過類似事件，但好市多並不會在網路上要求民眾分享個人資料，更不會將優惠券放於社交軟體上，這種大多都不是真實的。

位在聖地牙哥（Santiago）的身分竊盜資源中心（Identity Theft Resource Center）發言人萊西（Charity Lacey）透露，「這些騙局看似真實，但他們可能會收集電子郵件，並獲取社交軟體的好友列表，以便將垃圾訊息傳出。」同時，也可能會要求民眾下載偽造的軟體，以藉機安裝惡意程式。

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