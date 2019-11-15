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華映員工上街頭討積欠薪資　大同：會在法令允許範圍內全力協助

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▲▼華映員工追討欠薪行動。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 華映員工赴大同總公司抗議。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

華映不敵市場壓力停止營運，並積欠員工薪資，今天上午赴華映母公司大同抗議。大同方面回應，「本公司深感遺憾亦對華映員工處境表示同情。」並指出，大同是華映的股東，依法為債權人，在法令允許的範圍內，會持續盡全力協助。

勞動部與桃園市府要求大同以企業社會責任而先墊付，如該要求不違法，大同自當遵循。惟金管會要求大同董事會需依資金貸與辦法，評估風險性、合理性與必要性，以及對大同股東權益，由董事會決議行之。大同已遵旨意，依相關法令對以下適法性關鍵問題尋求各相關政府機關函釋中，包括五點。

請繼續往下閱讀...

1. 一般資貸是營運上需要短期融通，華映已停止營運，法令是否可予適用 ?

2. 大同如依法令可予代墊，是否與墊償基金有同等優先受償權? 不會侵及股東權益? 如無優先受償權則受償時間與比例無法確定，恐有侵害大同股東權益之風險。

3. 貸後管理如何適用於停止營運的對象?法令如何遵循?

4. 政府機關如同意大同可予墊付，將來若有大同股東認為有損股東權益，大同得否以公司係應政府機關要求善盡社會責任阻卻違法？

5、墊償基金是由各企業主基於互助「依法」每月按「工資比例」提繳，之後再由雇主於規定期限內償還墊償款，墊償代付的申請為被欠薪員工之權利，華映員工向政府提出申請墊償基金先墊付，華映「為最終給付義務人」，仍須償還基金之墊償款。華映公司過去皆有依法提繳墊償基金，現今華映與其聘任之商仲正全力處分資產中，資產能順利處分, 當可償還華映對員工債務。惟資產處分需要時間，若未及時效，先由墊償基金代付，後由華映償還，是政府「設置墊償基金」關懷勞工的美意，亦是華映員工的權利。華映有決心與能力處分資產以償還， 有心人士實不應曲解為全民買單

▲▼華映員工追討欠薪行動。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 大同指出，希望主管機關盡速認定疑義，以在最短時間解套。（圖／記者湯興漢攝）

大同表示，唯有懇請相關政府機關(構)盡速予以認定與解釋，解除適法性的疑慮，各方困局才能在最短時間解套

大同指出，因公司為上市公司，各勞動主管機關為墊償基金主管機關，雖要求大同公司墊付，但大同必需依上市公司各主管機關要求及命令採取並確認行為的適法性，按照證交法及相關法令規定辦理，以維大同公司正常營運與全體股東之權益。大同表示，懇請相關主管機關體恤華映員工及其家庭生計，避免社會動盪，對於前述資金貸與從寬認定或給與專案核准處理為禱

▲▼華映員工追討欠薪行動。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 大同表示，會在法令允許下全力協助華映員工。（圖／記者湯興漢攝）

此外，在華映資產價值足敷償付各優先債權人含華映員工之債權前提下，政府機關是否用心考慮協調相關部會，研議其他權宜融通方案可採，既可立即幫助華映員工受償免除上街陳情之勞，政府財庫又不會損失分毫，是不能或不為也，自有公評。

大同表示，公司感念華映員工的付出與辛勞，對華映員工依法表達權益訴求，本於同理心，感同身受，大同竭力協助，亦請社會各界人同此心、心同此理。華映原為政府支持之明星產業，但也如同全世界類似企業在面臨產業劇變下而殒落，此為所有員工、企業、股東及社會悲劇。希望任何人切勿藉機操弄，引發社會不安，同時籲請治安機關必須公正執法，對以他人痛苦而樂藉機煽惑違法鬧事者，嚴正依法究辦。

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