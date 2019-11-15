16天性侵11人！惡狼蹂躪姐弟還逼「全程互看」　媽被綁隔壁聽慘叫聲...

▲惡狼遭警方逮捕後還囂張嗆：「早點抓到我就沒這些事了」。（圖／pixabay）

圖文／周刊王

一名34歲假釋犯出獄沒多久後，竟在短短16天內綁架及性侵了11人，年紀最小的受害者僅11歲，最年長為71歲。近日此案開庭審理，發現他竟然闖入一戶民宅，性侵一對姊弟，還強迫他們全程互看對方被性侵，而姊弟的媽媽被綁在另外一間房內，被迫聽著孩子的尖叫聲。

綜合外媒報導，英國這名34歲的兇嫌麥肯（Joseph McCann），他坐了18年的牢後被假釋出獄，沒想到出獄沒多久，竟又在今年4月21日至5月5日犯下多起性侵、綁架案件。他先是尾隨一名從夜店離開的21歲女子回家並綁架她，持刀逼迫女子與她發生性關係，為了讓女子感到害怕，麥肯不停告訴女子自己坐了18年的牢才出獄。4天後，麥肯再綁架了25歲及21歲女子並多次性侵她們。

5月5日，麥肯見到一名女子喝酒醉，便跟蹤她回家，順利進入屋內後，他用電線將女子綁在床上，之後到隔壁房性侵女子的17歲女兒及11歲兒子，還要求姊弟倆互看對方被他性侵的過程，隔壁房的媽媽被迫聽著孩子的尖叫聲。當晚麥肯又用暴力脅迫一名71歲的老婦載他逃跑，期間還綁架一名13歲少女到車上並性侵，後來撞見警車，麥肯還逃了一陣子，警方大規模圍捕才順地將他逮捕歸案。

麥肯被指控犯下37項罪嫌，13日開庭時，麥肯還囂張表示，如果警察在他犯下最初2起案件就將他逮捕，後面的性侵案就不會發生，可見麥肯毫無悔意，目前案件仍在審理當中。

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