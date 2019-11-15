住1晚37元！全日本最便宜飯店　入住條件超驚人：直播YouTube供觀看

▲位於福岡市區的朝日旅館，推出1晚只要台幣37元的超低價住宿。（ 圖／翻攝自Google map）

圖文／周刊王

日本福岡市區有間平價旅館，近期推出一項超吸睛的住宿方案，一晚只須花費130日圓（約新台幣37元），跌破眾人眼鏡的住宿價錢，讓人忍不住想馬上下訂，不過天下沒有白吃的午餐，想要住進這間旅館有個附加條件，住客在房內的一舉一動，都將被錄下並放在YouTube上直播。

▲房內有架設一台攝影機，一舉一動都會被直播在旅館的YouTube頻道中。 （圖／翻攝自YouTube）

這間「朝日旅館」是間再正常不過的旅館，位在最繁華的中洲、天神一帶，步行即可抵達的範圍，距離博多車站約20分鐘路程，房間內提供的設備也非常齊全，不論是基本的床具、矮桌、熱水瓶和電視都應有盡有，不到台幣40元就能入住，冷氣則須另外收費，以2小時100日圓計價。

不過，房間中有擺放一台攝影器材，將會錄下你的一舉一動，並在旅館的YouTube頻道中直播供網友觀看。但房客也不必太擔憂，直播只會有畫面，並不會收錄聲音，業者也會提醒房客不要在房內裸露身體，共用的衛浴設備中並沒有安裝攝影機，不用擔心自己會變成「18禁」影片的主角。

業者說明，由於整棟旅館較為老舊，平日鮮少有旅客會入住，不過推出這個方案後，馬上就有人搶著預訂，業者也希望藉由網路直播的方式，讓網友透過畫面一覽房間內部規格。朝日旅館內只有1間房間架設攝影機，因此名額非常有限，民眾若想以「睡覺直播」換低價住宿，手腳可要快別人一步！

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