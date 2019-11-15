美超微投資台灣上看百億　經長：台商回流今年衝8000億目標

▲經濟部長沈榮津表示，在中美貿易戰高關稅的影響下，台商回台投資已屬常態，今年力拚回台投資8000億元目標。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰談判轉趨樂觀，台商回流腳步不停歇。經濟部通過全球伺服器出貨量第三的美超微電腦，將在台再擴大投資超過100億元，經濟部長沈榮津表示，在貿易戰高關稅的影響下，台商回台投資已屬常態，今年力拚回台投資8000億元目標。

針對外界質疑台商回來會不會造成缺電的問題，沈榮津表示，目前盤點屬於用電需求大的仍是半導體產業，用電都準備好了，缺電問題不像外界想像那麼嚴重，經濟部之前都有納入考慮，「電的部分，今年備轉容量達到10%，等於四部核能機組在運轉。」

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▲美超微電腦挾全球高階伺服器出貨量第三大的成就，民國98年返鄉在桃園八德設立美超微科技園區後，持續深耕在臺投資。（圖／資料照）

投資臺灣事務所14日召開「根留臺灣加速投資行動方案」第10次聯審會議，通過全球伺服器出貨量第3「美超微電腦」、記憶卡外殼世界第1大「晨州塑膠工業」共投資逾216億元，帶來1,606個本國就業機會。截至目前，累計已有20家根留臺灣企業投資逾494億元，預期可創造3,493個本國就業機會。

官員指出，美超微電腦是臺灣人在矽谷創業成功的典範，挾全球高階伺服器出貨量第3大的成就，民國98年返鄉在桃園八德設立美超微科技園區後，持續深耕在臺投資，蔡總統也在今年4月參加科技園區第2期新建工程動土典禮。

隨著5G、人工智慧(AI)、物/互聯網、大數據等雲端應用爆炸性成長，對高階伺服器與儲存設備需求更加殷切，美超微將再擴大投資超過100億元，包括新建構高階伺服器研發製造中心與軟體開發園區、擴大倉儲及物流中心、增加自動化系統組裝生產線，還要招募約1,700名創新研發及相關專業人才，為下一代高階運算、儲存與高密度的雲端運算提供完整更解決方案，更可帶動技術整合的群聚效應。

從運動器材配件起家的晨州塑膠工業，以先進研發設計及製程技術深耕臺灣多年，目前已經是IC承載盤世界前二大、記憶卡外殼世界第一大供應商，客戶群涵蓋臺積電、聯電、日月光、矽品、聯發科、金士頓、鴻海等全球各大知名半導體封裝及測試廠、晶圓廠、記憶體廠、整合元件廠、專業電子代工廠等，在半導體供應鏈地位極為重要。

中美貿易戰促使終端客戶紛紛將產線移回臺灣，為了因應轉單需求，晨州將投入逾16億元在臺中外埔新建廠房與智慧自動化產線，擴大IC承載盤產能，將可帶來47個本國工作機會。