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恐慌情緒降溫！10月投信基金規模再創新高　達3.8兆元

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲恐慌情緒降溫，10月投信基金規模再創新高。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

美中貿易衝突和緩，帶動資金同步回流股、債資產，10月投信基金規模續創新高，達3兆8576億元。法人表示，美國大選、企業獲利、政經不確定等多空因素並存，建議投資人強化資產品質，聚焦美台股市、高股息、高品質債券與稀有性的AI創新產業、富裕國家債券等資產，創造長期贏面。

根據投信投顧公會資料統計，截至10月底為止，投信整體基金規模達3兆8576億元，連續第七個月創單月新高，並且較9月成長4.4%。

請繼續往下閱讀...

若按類型區分，國內貨幣市場型、跨國指數股票型、跨國一般債券型基金分別增加688、419、145億元；同時，國內、跨國股票型基金規模也明顯擴大，各增加104、87億元。至於規模下滑的基金類型，減少金額都不到20億元。

富蘭克林證券投顧表示，近期美中貿易情勢明顯轉趨樂觀，即便雙方在高科技領域競爭、智慧財產權與強制技術移轉等諸多議題的分歧依然存在，不能排除後續談判仍有再次破局。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，在多空消息交雜、經濟循環邁向末段的當下，謝佳伶表示，以擁有不同特色的多重資產作為核心配置，將是有效的應對方式。

謝佳伶表示，在各式不同類型資產中，表現強勢、持續創下新高的美股仍可扮演帶動資產成長的引擎，而可以提供穩定債息的高收益公司債則可在逆風時持續為資產帶來貢獻。

第一金全球富裕國家債券基金經理人黃子祐表示，美中兩國對於何時簽訂第一階段貿易協議再傳雜音，對股市形成上檔壓力，不過，美國將在明年11月舉行總統大選，而股市、經濟都是川普看重的政績，預料大選行情仍舊有利美、台股市表現，因此，對股市後市不看淡。

儘管如此，黃子祐認為，全球政經不確定因素提高，投資布局應當分散，聚焦在品質較佳的資產，以降低風險。建議未來應持有四大類資產：一是優質股票，如：美股、台股基金；二是高股息的REITs、水電瓦斯等公用事業基金三是高品質債息，如：美國投資級債；四是稀有資產，包括：AI創新產業、富裕國家債券等。


 

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