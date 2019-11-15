華映650名員工赴大同靜坐抗議　工會：不排除發動大規模抗爭

▲大同旗下面板廠華映員工赴總部靜坐抗議。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

大同（2371）旗下子公司華映650名員工，今（15）日集結到大同總部靜坐抗議，以「要現金，不要債權，讓員工好過年」為訴求，華映工會理事長理事長蘇國哲表示，目前有1900名同仁已被欠薪3個月，總計約2.9億元的現金，若再不發出欠薪，不排除發動大規模抗爭。

蘇國哲表示，華映母公司大同集團持股約40％，且董監事皆為母公司大同集團派任，因此管理高層責無旁貸。

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▲左為華映工會理事長理事長蘇國哲。（圖／記者姚惠茹攝）

蘇國哲指出，華映全體今年近3600位同仁無辜受害，所有同仁均遭大量解雇，面臨失業，目前近2000位同仁已被欠薪3個月，若是11月薪水仍未到帳則達4個月。

蘇國哲表示，目前勞資雙方已在108年10月23日經勞動部及桃園市政府居中協調，達成勞資協議；法定該匯入資遣費日期為108年12月30日，目前公司資金來源仍不明確，執行政府墊償代付機率甚高，仍無法完全解决公司積欠所有同仁的費用。

▲大同旗下面板廠華映員工赴總部靜坐抗議。（圖／記者姚惠茹攝）

蘇國哲指出，華映母公司大同集團擁有龐大土地資產，今年第3季尚志資產開發公司每股配發現金股利590.84元，因此相信母公司大同集團是有實力自籌資金兌現承諾，並善盡企業責任，實不應由政府進行墊償代付，且讓全民買單。

蘇國哲率領現場650名工會暨全體同仁向大同董事長林郭文豔呼籲，盼兌現先前給予員工的承諾，相信唯有誠信，才能讓大同集團成為永續的企業，現在對於華映員工而言，只希望能有一圓滿的落幕，讓全體同仁得到應得的薪資及資遣費，希望董事長能夠成全讓員工過個好年。

▲大同旗下面板廠華映員工。（圖／記者姚惠茹攝）

針對華映員工訴求，大同方面回應，「深感遺憾亦對華映員工處境表示同情。」並指出，大同是華映的股東，依法為債權人，在法令允許的範圍內，會持續盡全力協助。希望主管機關能有盡速認定相關法律規範的疑義，各方困局才能在最短時間解套。

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