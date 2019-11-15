31歲男狂傳訊息騷擾14歲少女　勾勾纏還傳下體照

▲31歲的黃偉龍瘋狂性騷擾未成年少女 。（圖／翻攝自facebook）

實習記者周依儒／綜合報導

新加坡一名網友黃偉龍於2017年3月在Facebook上加一名14歲的少女為好友。自從加好友後，黃偉龍就開始不斷騷擾少女，除了要求少女當女友以外，還說要和她發生性關係，最恐怖的是甚至傳自己的下體照給少女，讓受害者嚇瘋立刻找父母和老師陪同報警。

根據馬來西亞《東方日報》報導，現年31歲的黃偉龍已經騷擾受害者持續一整年的時間，期間多次傳送一些露骨訊息，像「想和你發生性關係」、「當我女朋友」等等，甚至還跟少女說在幻象和她接吻。直到8月時，黃偉龍傳了一張自己的下體照給受害者，受害者才將他封鎖。

然而，封鎖後並未澆熄黃偉龍對受害者的「癡情」，他居然找到受害者的手機號碼，又開始不停的透過簡訊、通訊軟體和社群網站騷擾她。甚至傳訊息給受害者「我可不可以強姦妳？」另外，還表示自己知道她在哪裡上學。讓受害者嚇的不敢自己回家。

受害者這才向師長尋求幫助，並在老師的陪同下向警方報案，表示自己在黃偉龍說要強姦她後，她真的不敢自己回家，而且超怕他隨時會出現在學校門口。警方在接獲報案後也隨即將黃偉龍逮捕，不過一開始他沒有悔過的意思，直到開始審訊的時候才認罪。黃偉龍表示自己的臉書上有將近5000位網友，而且大多數都是年輕女生，因為他只要幻想和女生當朋友就會非常興奮。

法官在法庭上表示，黃偉龍為了自己的私人欲望，長時間騷擾未成年少女，對她的身心靈造成極大傷害。而黃偉龍只回應，他母親年紀大了需要人照顧，希望法官可以從輕發落。