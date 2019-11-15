Uber前CEO發大財！連日拋售近50億元股票　一週來共計變現216億元落袋

▲Uber今收每股25.99，迄今下跌約36％，股價跌至歷史新低。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

Uber前任CEO兼聯合創始董事卡蘭尼克（Travis Kalanick）本周以來又售出價值約1.64億美元（約新台幣49.9億元）的股份，總計11月6日以來，他已拋售了總價值超過7.11億美元（約新台幣216億元）股票。

Kalanick上週出售了價值5.47億美元（約新台幣166億元）的股票。據美國證券交易委員會（SEC）最近的一份文件顯示，這位「被請辭」CEO的前高層，仍持有約7170萬股的股票。

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受制於180天的閉鎖期限制，Uber原始投資者無法出售股票，不過，當Uber禁售期於11月6日的時限一過，Kalanick開始大量拋售股票，也壓低了股價跌至歷史新低。Uber昨天以每股25.99美元收盤，今年迄今已下跌約36％。

▲沙特王(左) 答應投資4億美元於Travis Kalanick(右) 的新創事業CloudKitchens。（圖／取自Twitter／Travis Kalanick）

Kalanick目前又創立了共享廚房「CloudKitchens」，專門為外送餐廳提供租賃的廚房空間。據《華爾街日報》11月7日報導，該公司在1月份獲得了4億美元的投資，此基金也是Uber的主要投資者，也使得CloudKitchens的估值來到約50億美元。

當初Kalanick在Uber任職，曾因公司負面形象不斷，包括遭指控職場性騷擾或性別歧視，因而被迫下台。外傳Kalanick欲將資金轉移至新創事業上。



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