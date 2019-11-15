哄孩子上床後抽兩根！ 23歲嫩媽狂讚：大麻讓我變成更好的父母





▲2名孩子的媽，對於大麻的言論在網路上引起爭議。（圖／翻攝自Instagram／caitlinfladager）

記者李振慧／綜合報導

加拿大雖然已經全面大麻合法化，一名23歲嫩媽卻語出驚人表示，抽大麻就像喝酒一樣紓壓，每次把孩子哄睡後都會抽個兩根，有助改善她的心情焦慮與壓力，還認為抽大麻能幫助她成為更好的父母。

居住在溫哥華的女子弗拉達格(Caitlin Fladager)時常在Instagram紀錄她與丈夫、2名孩子的溫馨生活，然而近來她的一篇貼文卻引起爭議，因為她po出自己正在哈草的照片，還表示，「關於媽媽的真相，抽大麻應該就像喝一杯酒一樣可被接受」。

弗拉達格表示，「是的，我有2個孩子，我每天抽大麻，我覺得人們對大麻皺眉真是太可笑了，當一名媽媽說，哄睡孩子後，她喜歡喝杯『媽媽果汁』也就是葡萄酒，沒人會在意，然而當你說是抽大麻時，就讓人震驚無法接受。」

弗拉達格解釋，抽大麻除了幫她減緩焦慮，使體重變得更健康，甚至讓她晚上能睡個好覺、醒來後頭腦更清晰，現在已經不需要再依賴抗憂鬱藥物，讓她成為了一個更好的媽媽。不過她的貼文在網路引來不同意見，雖然有人支持，大麻本來就沒有那麼糟糕，已被外界汙名化太久，但也有人回嗆，「做得好，真是孩子的好榜樣」、「大麻無法使任何人變得更好」。

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