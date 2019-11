國外Youtuber「超野性吃海鮮」竄紅　影片驚見手指敲碗…求救訊號惹議！

▲美食直播主Kate Yup在影片中透露求救訊號。(圖/翻攝自Youtube下同)

記者陳亭伃/綜合報導

在直播文化興起後,不少人都會透過直播來賺錢與關注,除了旅遊、美食之外,最近在美食Youtuber界竄起一系列「吃播」的風潮,也就是一邊開著直播一邊品嚐美食。但擁有49.8萬粉絲的「Kate Yup」美食直播主,最近卻讓網友陷入瘋狂討論且相當擔心。

誰是「Kate Yup」?

擁有49.8萬訂戶的Youtuber「Kate Yup」,經營IG才短短一年,其風格為大吃海鮮,細數巨大的章魚、鮮蝦、鮭魚、螃蟹等,她都在鏡頭前一派輕鬆的吞下肚,特色還包括不用餐具,只用手扒著吃,用野性的吃法吃高檔的海鮮,讓她迅速累積大批粉絲。

爆紅影片卻傳來求救訊息

在今年6月時,「Kate Yup」上傳了一支影片,影片中在她吃到一半時,出現了過去不曾有過的動作,只見她的手指在碗旁邊不斷地敲打著,有網友就解讀「Kate Yup」可能是在打類似摩斯密碼的暗號,而意思就是「I need help」(我需要幫助);此外在影片第26秒時,網友們也發現「Kate Yup」的手臂、嘴角旁都有瘀青,而在17分37秒時的字幕,也打著「The meat is So delicioOouS,soft and tender」,而其中大寫的字幕,看起來就是SOS求救訊號。

此外,也有觀眾表示,12分48秒時,似乎有個人在說「I'll kill you.(我會殺了你)」,雖然聲音並不清晰,但在4分51秒時桌子也突然無故移動一下,而「Kate Yup」亦立即加快自己的進食速度,整個看起來就相當不對勁,好像是「Kate Yup」被挾持、逼迫進食的感覺。

▲「Kate Yup」直播特色都是大口大口吃海鮮,卻沒有美味的感覺。

想找到蛛絲馬跡

不少粉絲在看到影片後,感覺「Kate Yup」是遭到逼迫,於是回到之前上傳的影片,發現確實有幾部影片有著「Hurry up」、「Just eat」等人聲,之後「Kate Yup」在網路上試圖澄清,卻也被粉絲發現,聲明貼文中詭譎的用第三人稱澄清,這都是一般Youtuber不會做的事。

失蹤少女卡莉(Karlie Guse)

美國加州一年多前,一名少女卡莉被家人通報失蹤,甚至懸賞1萬美金(約台幣30萬)來做為線索獎賞,但卻沒有下文。「Kate Yup」求救事件曝光後,不少人比對輪廓線條,認為卡莉很有可能就是「Kate Yup」。

▲被報失蹤的卡莉,網友認為Kate Yup可能是她。

一般網友推論與陰謀論網友的觀點

「Kate Yup」的影片立刻在網路上引起討論,一般網友在面對種種疑點,都認為「Kate Yup」確實很有可能遭到挾持逼迫,甚至也可能就是卡莉。此外,「Kate Yup」吃東西的樣子一點都不快樂、甚至也不是真心地想要吃東西,全程直播都是一種壓力籠罩的感覺。

但陰謀論的網友卻表示,那些背後的人聲很可能只是「Kate Yup」吃東西時發出的聲音,也可能是想要趁機製造一些話題、恐懼感,讓大家關注,畢竟在某一段影片結尾中可以看到,「Kate Yup」可以自己拿下面罩,且若真的被綁架,綁匪又怎可能讓她在字幕中出現求救訊息呢?

如今推斷的版本不同,也只能看各方網友或是警方如何解讀、調查。