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國外Youtuber「超野性吃海鮮」竄紅　影片驚見手指敲碗…求救訊號惹議！

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▲美食直播主Kate Yup在影片中透露求救訊號。（圖／翻攝自Youtube）

美食直播主Kate Yup在影片中透露求救訊號。（圖／翻攝自Youtube下同）

記者陳亭伃／綜合報導

在直播文化興起後，不少人都會透過直播來賺錢與關注，除了旅遊、美食之外，最近在美食Youtuber界竄起一系列「吃播」的風潮，也就是一邊開著直播一邊品嚐美食。但擁有49.8萬粉絲的「Kate Yup」美食直播主，最近卻讓網友陷入瘋狂討論且相當擔心。

誰是「Kate Yup」？

擁有49.8萬訂戶的Youtuber「Kate Yup」，經營IG才短短一年，其風格為大吃海鮮，細數巨大的章魚、鮮蝦、鮭魚、螃蟹等，她都在鏡頭前一派輕鬆的吞下肚，特色還包括不用餐具，只用手扒著吃，用野性的吃法吃高檔的海鮮，讓她迅速累積大批粉絲。

爆紅影片卻傳來求救訊息

在今年6月時，「Kate Yup」上傳了一支影片，影片中在她吃到一半時，出現了過去不曾有過的動作，只見她的手指在碗旁邊不斷地敲打著，有網友就解讀「Kate Yup」可能是在打類似摩斯密碼的暗號，而意思就是「I need help」（我需要幫助）；此外在影片第26秒時，網友們也發現「Kate Yup」的手臂、嘴角旁都有瘀青，而在17分37秒時的字幕，也打著「The meat is So delicioOouS,soft and tender」，而其中大寫的字幕，看起來就是SOS求救訊號。

此外，也有觀眾表示，12分48秒時，似乎有個人在說「I'll kill you.（我會殺了你）」，雖然聲音並不清晰，但在4分51秒時桌子也突然無故移動一下，而「Kate Yup」亦立即加快自己的進食速度，整個看起來就相當不對勁，好像是「Kate Yup」被挾持、逼迫進食的感覺。

▲美食直播主Kate Yup在影片中透露求救訊號。（圖／翻攝自Youtube）

▲「Kate Yup」直播特色都是大口大口吃海鮮，卻沒有美味的感覺。

想找到蛛絲馬跡

不少粉絲在看到影片後，感覺「Kate Yup」是遭到逼迫，於是回到之前上傳的影片，發現確實有幾部影片有著「Hurry up」、「Just eat」等人聲，之後「Kate Yup」在網路上試圖澄清，卻也被粉絲發現，聲明貼文中詭譎的用第三人稱澄清，這都是一般Youtuber不會做的事。

失蹤少女卡莉（Karlie Guse）

美國加州一年多前，一名少女卡莉被家人通報失蹤，甚至懸賞1萬美金（約台幣30萬）來做為線索獎賞，但卻沒有下文。「Kate Yup」求救事件曝光後，不少人比對輪廓線條，認為卡莉很有可能就是「Kate Yup」。

▲美食直播主Kate Yup在影片中透露求救訊號。（圖／翻攝自Youtube）

▲被報失蹤的卡莉，網友認為Kate Yup可能是她。

一般網友推論與陰謀論網友的觀點

「Kate Yup」的影片立刻在網路上引起討論，一般網友在面對種種疑點，都認為「Kate Yup」確實很有可能遭到挾持逼迫，甚至也可能就是卡莉。此外，「Kate Yup」吃東西的樣子一點都不快樂、甚至也不是真心地想要吃東西，全程直播都是一種壓力籠罩的感覺。

但陰謀論的網友卻表示，那些背後的人聲很可能只是「Kate Yup」吃東西時發出的聲音，也可能是想要趁機製造一些話題、恐懼感，讓大家關注，畢竟在某一段影片結尾中可以看到，「Kate Yup」可以自己拿下面罩，且若真的被綁架，綁匪又怎可能讓她在字幕中出現求救訊息呢？

如今推斷的版本不同，也只能看各方網友或是警方如何解讀、調查。

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Kate Yup美食直播YOUTUBER挾持

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