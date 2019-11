美國81歲翁脖子長瘤「跟足球一樣大」　求醫被踢皮球7個月：連家門都不敢出

▲溫格爾最後在紐約西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)得救。(圖/翻攝自Google Map)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國81歲退休電工溫格爾(Milton Wingert) 的頸部,今年年初開始長出癌變腫瘤,7個月過去,腫瘤已經腫得跟一顆足球一樣大,甚至大過他的頭。因為腫瘤生長部位敏感,許多醫師都不敢貿然動刀,直到11月初才終於找到願意幫忙的醫師,切除這個頸口大患。

根據《紐約郵報》(New York Post)報導,溫格爾現在已經動完切除手術,正在醫院緩慢復原中,但求醫之路相當不順遂。他在大約4月時發現脖子有突起硬塊,就像一顆藏在皮下的小球,就醫後被診斷出是癌變腫瘤,但隨著腫瘤向充氣的氣球不斷脹大,沒有醫師願意動切除手術。

溫格爾說,除了去看醫生以外,他根本不敢離開紐澤西的家,就算圍著一條手帕出門也覺得很怪,「我變得對自己非常敏感,(人們)會取笑我。」他回憶求醫的過程,「我一直去不同的醫院看不同的醫生,它就一直長一直長。我很擔心,不知道什麼時候可以找到人動刀。」

