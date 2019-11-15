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永豐餘一周內連獲六大獎　綠色環保、產品品質與員工關懷全囊括

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▲▼永豐餘一周內連拿6項大獎。（圖／永豐餘提供）

▲永豐餘一周內連拿6項大獎。（圖／永豐餘提供）

記者余弦妙／台北報導

永豐餘一周內連獲「績優綠色服務暨環保標章業者」、「國家品牌玉山獎」、「臺灣金印獎」、「臺北市績優健康職場」與「幸福企業大賞」五項大獎，並通過教育部「108年度運動企業認證」，等六大獎項。

永豐餘表示，因長期支持綠色消費與環保標章制度，成為國內首家獲得環保標章的企業，持續申請已超過20年，獲環保署「108年績優綠色服務暨環保標章業者」表揚。並在永豐餘工業用紙廠，大量採購與使用超過95%的再生回收紙製作紙板與瓦楞紙箱，延續碳的儲存時間與使用價值，在當今社會可說是扮演著重要的清道夫角色。

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除此之外，永豐餘表示，在各個廠區最大化水的使用次數、最小化水的使用噸數，生產1噸的紙消耗水量為6噸，讓水資源不斷地循環使用。同時，新屋廠還將製程排放水中的有機物，以微生物轉換成沼氣（甲烷）發電，打造全台最大沼氣發電系統，推動能源循環再下一城，展現造紙產業實踐循環經濟的用心與行動力。

永豐餘指出，旗下擁有五月花、柔情與得意三大暢銷家庭用紙品牌，以及橘子工坊、植淨美兩大熱賣潔品品牌，今年更獲得國家肯定。「國家品牌玉山獎」是全國最具公信力和指標性的優質傑出企業評選，堪稱國家等級的品牌奧斯卡獎。永豐餘消費品實業以「五月花厚棒衛生紙」、「橘子工坊洗衣精全系列」與「橘油泡泡食器清潔」，一舉贏得三項最佳產品獎，展現優質產品實力。

另外，由經濟部工業局舉辦，素有商品包裝界金馬獎之稱的「台灣金印獎」，永豐餘每年都不缺席，為提升設計水準及印刷科技而揮創意。今年永豐餘工業用紙桃園廠，再以精緻的茶葉包裝禮盒，獲得第十三屆台灣金印獎包裝紙箱類首獎。

永豐餘更打造有感且幸福的健康職場環境，也讓永豐餘消費品實業獲得台北市政府表揚為「臺北市績優健康職場」；永豐餘工業用紙在1111人力銀行票選活動中，經網友肯定為「幸福企業大賞」；清水廠則因推動職場運動習慣有成，由教育部認證表揚為「108年度運動企業」。

最後，永豐餘強調，「我們已經走過90，在邁向100歲的路上」，對環境、對產品品質及對員工「永續」的付出，也是永豐餘達成永續經營的理念。

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