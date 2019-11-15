防範大陸武統台灣！　USCC建議五角大廈研擬計畫協防

▲美國憲法規定國會具有立法、代表選民發言、監督、公眾教育、調解衝突等不同任務，其中立法和代表權是最重要的兩個任務。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美中經濟與安全審查委員會（USCC）是美國國會的諮詢機構，在2019美中關係的年度報告中，主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）表示，建議國防部要去研究如何阻止北京企圖統一台灣的計畫，面對近來香港的抗爭事件，台灣在看見「一國兩制」下的香港局勢後，會加深對於北京意圖的擔憂。

白嘉玲認為，大陸的雄心已經遠超出東亞之外，通過一帶一路加強與俄羅斯合作，大力推動民用部門發展軍事運用並掌握主導權等，如此公開表露軍事野心，意圖已經一覽無遺。

USCC以2019年回顧、北京的內外部挑戰、美中競爭、中國的野心、台灣、香港，這6個章節來提出這次的年度報告。在針對台灣方面的議題時建議國會，應該要擴大援助目前還與台灣維持外交關係的國家，協助國家發展與安全協助，希望要立法加強台美安全合作，也應該要為台灣找尋與其他國家合作的機會。

▲▼美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）從2002年開始,每年進行一次例行性的報告。（圖／翻攝自USCC官方網站）

報告指出，香港的抗議運動有助於加深台灣和香港民主支持者之間的團結，並增加對於一國兩制的排斥感，台灣總統蔡英文就曾多次表態對香港抗議者的支持，並譴責北京的行為舉止。

香港的抗爭行動開始後，大陸也對於台灣施以各種巨大的外交與經濟壓力甚至是軍事威。白嘉玲表示，香港局勢必然影響2020的台灣大選，透過軍事恐嚇和滲透媒體等行動，來影響選舉結果。