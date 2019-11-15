冬季氣壓來襲！北海道16日「暴風雪警戒」　強風夾降雪…交通安全危機

▲北海道有暴風雪警戒。（圖／翻攝自推特／lifretenki_mti）

記者林瑩真／編譯

受強烈冬季氣壓影響，日本北海道發布警戒，16日恐有伴隨雪的強風，也就是「暴風雪」，另外也需要注意強風、長浪等對交通安全的影響。

綜合日媒報導，日本氣象廳指出，因冬季氣壓分布影響，北海道作為日本海一側的中心，開始吹起猛烈強風，甚至有機會變成暴風雪。稚内市在15日5時舊觀測到每秒27.6公尺的強風，石狩市濱益則在4時30分觀測到每秒26公尺的最大瞬間風速。

氣象廳預測，北海道16日恐怕出現伴隨著降雪的強風，最大風速達每秒25公尺，最大瞬間風速為每秒35公尺，海上浪高則可達6公尺。至於降雪，因為上空有寒流通過，日本海一側到16日凌晨為止，將降下50釐米的雪，到17日為止則會降下30至50釐米的雪，甚至不排除大雪。

氣象廳呼籲，暴風、長浪以及暴風雪都會對北海道當地造成影響，特別需要注意交通安全。另外，先前的暴雨災區，則需要注意受損的建築物是否無法抵禦低溫。

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