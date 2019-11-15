香港律政司司長「倫敦遭襲擊」　30民眾包圍質問：示威遊行怎處理！

▲香港律政司司長鄭若驊倫敦遭襲。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

香港示威遊行再度升溫，14日香港律政司司長鄭若驊在倫敦出席活動時，中途突然遭到襲擊且受傷，當下立刻向倫敦警方報案，希望盡速將攻擊者逮捕到案。

根據《南華早報》報導，鄭若驊在倫敦當時間14日晚間進行訪問，突然遭到疑似支持示威遊行者攻擊，當下至少被30名抗議者包圍數分鐘，這些人不斷憤怒表示，對於香港政府處理示威活動的方式「非常不滿意」。事後攻擊者遭到拉開，鄭若驊立即向倫敦警方報案，辦公室也發表聲明：「已要求倫敦警方嚴肅面對，並將「暴徒」盡速繩之以法。

▲香港示威者14日在各處抗爭、設置路障。（圖／翻攝自AP直播畫面）

還原當下情況，鄭若驊準備進入大樓內時，遭到多名民眾包圍，並且大聲詢問港府處理示威遊行的方式，接著出現推擠，導致鄭若驊的胳臂受傷。事後鄭若驊也表示，批評任何形式的暴力與極端主義，假借追求政治為名、剝削他人的合法權力，這樣的行為對香港或是任一文明地方都是百害而無一利。

鄭若驊原先於13日抵達倫敦，出席特許仲裁學會舉辦的講座並發表演說，期間將與會中國駐英國大使劉曉明，計畫下周一返回香港。