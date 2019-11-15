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我們不是飯店！土耳其：啟動美、英、德9名IS成員遣返程序　準備回母國

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▲伊斯蘭國示意圖。（圖／路透社)

▲土耳其準備遣返9名伊斯蘭國外籍成員。（圖／路透社)

記者張方瑀／綜合報導

土耳其宣布，已經準備開始將該國逮捕的伊斯蘭國（IS）成員遣返回母國，根據進度，目前啟動遣返程序的IS成員為1名美國籍、1名英國籍和7名德國籍。美國外交部證實，美國籍的IS成員先被送至希臘，但希臘政府拒絕接收，「遣返恐怖份子的程序，將在美國簽發完必要簽證後啟動。」

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）13日在記者會中表示，土耳其目前拘留了數千名和IS有關的罪犯，目前該國準備將這些囚犯送回其母國。土耳其內政部長索伊盧（Suleyman Soylu）表示，土耳其監獄中有1201名外籍IS成員，另外還在敘利亞俘虜了287名武裝分子，儘管這些人已被母國取消國籍，還是會被遣返。索伊盧更痛批，各國不能期望土耳其照顧這些人，「當我們土耳其是外國恐怖份子的酒店啊！」

土耳其官方安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）指出，目前啟動遣返程序的IS成員為1名美國籍、1名英國籍和7名德國籍，未來也會陸續遣返丹麥籍、愛爾蘭籍與法國籍IS成員。

倫敦警察廳（Metropolitan police）14日發出聲明，反恐警察在倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）逮捕一名涉嫌與「敘利亞恐怖活動」有關的英國男子，而該名男子正是從土耳其搭機返回英國，但警察廳未證實，這名26歲嫌犯是否就是土耳其政府遣返的IS成員。

►土耳其爆氣：你各位當我是「恐怖分子酒店啊！」　霸氣遣返ISIS俘虜回母國
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