日華嚴瀑布「百年學生輕生聖地」　吊車運屍得花300萬…家屬付錢才可領

▲警方出動9輛吊車、75人幫忙運回遺體。（圖／翻攝自YouTube／FNN.jpプライムオンライン）

記者林瑩真／編譯

日本栃木縣日光市日光國立公園（日光国立公園）的華嚴瀑布（華厳の滝）有「日本三大瀑布」之稱，卻也別稱「學生自殺勝地」，因為近100年都有學生陸續前來瀑布輕生，甚至需要出動大吊車帶回遺體。由於出動吊車費用昂貴，是否要請死者家屬負擔，引起日本社會議論。

綜合日媒報導，華嚴瀑布因高97公尺瀑布美景頗受歡迎，更被列為國家級名勝，秋季搭配楓葉更是觀光勝地。然而，1903年，就讀名校高中的男學生藤村操就前來跳瀑布輕生，還留下一封頗有詩意的遺書「巖頭之感」，讓華嚴瀑布吸引大量想輕生的學生。

學生輕生事件不斷，包括今年8月一名失蹤的男高中生被發現卡在華嚴瀑布的岩壁上，早已是冰冷屍體，只能請來9輛大型吊車、拖到10月才將遺體送回；今年9月也有一名女高中生跳瀑布，全身骨折被沖到瀑布下游的大谷川。

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不過，出動9輛大型吊車費用高達300萬日圓（約台幣84萬），若家屬不負擔很有可能拿不回遺體。此事引發網友議論，一派認為在觀光名勝輕生造成不便，自然應該賠償；另一派則認為死者彷彿則為人質，對家屬是雪上加霜，甚至龐大賠償金額也會讓家屬尋短。

網友們留言，「9台吊車、75人作業，300萬已經是良心價了吧」、「是自殺的人不好吧」、「要自殺不會在家裡自殺嗎」、「自己要去回收遺體，還向家屬要錢不合理吧」、「屍體就這樣放著不行嗎」、「就是沒有錢也沒有商量的對象，才會去自殺吧」。

對此，律師好川久治則說，若是依賴民間業者回收遺體，自然要負擔費用，但此案卻不是如此，就算在公有地輕生違法，也不太可能要求家屬賠償，反過來說，萬依家屬拒絕領回遺體，就更難請求費用。

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