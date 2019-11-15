馬航MH17空難「5年後最新調查進度」　俄高官關鍵電話喊：發射飛彈！

▲馬來西亞航空MH17。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

馬航MH17航班2014年遭到山毛櫸飛彈擊落後，死亡的298人包括193名荷蘭國民，43名馬來西亞人，27名澳大利亞人，12名印度尼西亞人，10名英國人，4名比利時人，4名德國人，3名菲律賓國民，1名新西蘭人和1名加拿大人，讓各國要求徹查。最近調查進度中顯示，一通關鍵電話曝光「俄羅斯指示烏克蘭親俄叛軍」發射飛彈。

綜合外媒報導，荷蘭國際聯合調查小組6月份曾以謀殺罪起訴4名嫌疑人，其中包括3名俄羅斯人、1名烏克蘭人，並宣布最快將在2020年春季開庭審理。而最新調查進度則提到，一通遭到竊聽的電話中，俄羅斯高官正在指揮親俄叛軍。

▲親俄叛軍拾獲馬航MH17黑盒子影片畫面。（圖／翻攝自LiveLeak）

俄羅斯外交部得知消息後，嚴正否認這項調查結果。其實早在空難後由荷蘭領導的調查小組，成員只有烏克蘭，卻沒有俄羅斯，引起俄方不滿。因此對於這個結果，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，這是背後有人刻意操控調查結果。

根據調查人員表示，攻擊飛機的山毛櫸飛彈系統來自俄羅斯庫爾斯克的第53防空導彈旅，希望現在有更多證人願意挺身而出，而在曝光的電話中，也多次提到俄羅斯國防部長紹伊古、以及俄羅斯聯邦刑事調查處負責人。縱使外界將矛頭都指向俄羅斯指示發射飛彈，俄方仍堅持「一切都是惡意抹黑」。

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