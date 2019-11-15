川普想撤軍？調漲南韓防衛費5％→500％　美議員怒批：破壞60年承諾

▲川普欲調漲南韓防衛分擔費用近500%。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部長艾斯博（Mark Esper）14日訪問南韓，與南韓國防部長鄭景斗會面，針對近來棘手的《軍事情報保護協定》（GSOMIA）續簽、《防衛費分擔特別協定》（SMA）問題進行談判。先前華府要求南韓將防衛費提高到47億美元，等於調漲5倍，引發南韓不滿，懷疑美國是否是個可靠的盟友。美國內部也認為，美韓的緊張局勢都是川普一手造成的。

美國總統川普要求南韓在2020年分擔47億美元（折合新台幣1420億元）的防衛費，而南韓目前的防衛費金額約為8.61億美元，等於一口氣調漲5倍。CNN報導指出，這個舉動讓五角大廈官員、民主與共和兩黨議員感到擔憂，南韓方面也質疑，美國對韓美同盟的承諾，若是最終南韓不願妥協，川普是否會下令美軍撤離南韓。

美國傳統基金會（Heritage Foundation）指出，北韓今年已發射24枚導彈，每一枚都違反了聯合國決議，在各國同聲譴責平壤的同時，川普卻淡化了這些影響，並指出這一點也不讓他困擾，「南韓人民正在質疑美國作為盟友的可行性，美國默許平壤試射飛彈，這加劇了南韓的焦慮。」

美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）美韓政策主任斯奈德（Scott Snyder）表示，極端的漲價確實讓人懷疑，「川普是在以此為藉口撤軍。」斯奈德認為，漲價最大的副作用就是，國際間質疑美國作為一個「保護國」的可信度。

且從歷史上來看，分攤防衛費的增幅約在5％至10％之間，「但5%到500%的差距，超出了政治合理性的範圍。」斯奈德任指出，尤其當這筆費用不一定是用在「南韓身上」，對於納稅人來說就是最敏感的問題。

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參議院外交委員會（Senate Foreign Relations subcommittee）民主黨議員馬基（Ed Markey）說，「如果南韓認為沒有美國更好，那麼川普就會破壞60多年來，美國對南韓和平、穩定的承諾。」馬基強調，當各國對美國的領導能力失去信心時，那麼該區域的安全穩定就會出現漏洞。