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去威尼斯先等等！半世紀最大洪災淹沒7大景點　貢多拉全被沖上岸

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▲▼威尼斯洪災。（圖／路透）

▲聖馬可廣場全被淹沒。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

暴雨加上異常潮汐「Acqua Alta」，讓義大利水都威尼斯遭遇半世紀以來的超大洪水，水位超過180公分。《華盛頓郵報》指出，這場洪水造成威尼斯85％的土地被淹沒，包含商店、建築物，甚至是歷史古蹟都被泡在水裡，造成數億歐元的損失。威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）也宣布全市進入緊急狀態。

威尼斯是全球知名的旅遊景點，但許多歷史古蹟現在也都泡在水中，目前還無法估計損壞狀況。《華盛頓郵報》指出，至少有7個熱門景點受到影響。其中「聖馬可廣場」（Piazza San Marco）在12日降下暴雨時，水位一度淹到1.87公尺，讓整個廣場變成一座「巨大湖泊」，甚至還有人苦中作樂在廣場中間游泳。

▲▼威尼斯洪災。（圖／路透）

▲遊客穿著鞋套涉水拍照。（圖／路透）

建立於11世紀、位在聖馬可廣場東側、有金色教堂之稱的「聖馬可大教堂」（St. Mark’s Basilica）現在也被洪水淹沒，居民擔心教堂的樑柱和窗戶會因此損毀。另外，威尼斯的主要交通水道「大運河」（Grand Canal），也因為漲潮而被海水淹沒，傳統的貢多拉（Gondola）和遊艇全都四散在水面上。塗鴉藝術家班克斯（Banksy）在今年5月在大運河旁留下的「海灘少女」（shipwrecked girl）壁畫，現在也泡在水中。

▲▼威尼斯洪災。（圖／路透）

▲▼聖馬可教堂泡在水中，貢多拉也被沖上岸。（圖／路透）

▲▼威尼斯洪災。（圖／路透）

►暴雨逆襲威尼斯　1.87m洪水淹道路「半裸哥苦泳聖馬可廣場」尬笑惹心疼！
►威尼斯53年最大洪災淹1.87公尺　聖馬可廣場直接變巨大湖泊

除此之外，接待皇室和多位名人的格瑞提皇宮酒店（Gritti Palace）、位在海平面以下的「沈船書店」（Libreria Acqua Alta）以及鑒於15世紀的哥德式建築「總督宮」（Doge’s Palace），也都在這波洪水中受到影響。

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