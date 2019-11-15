中美協議卡關！外媒曝關鍵：北京讓步太少　白宮也急了

▲中美第一階段貿易協議一再推遲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中美貿易第一階段協議簽訂時間一延再延，儘管白宮對外表示，談判的進度一切順利，但內部消息人士則透露，雙方在購買農產品規模、智慧財產權與技術轉移等問題上，仍未取得共識，甚至還有巨大分歧，「對川普政府來說，最失望的就是中國沒有做出足夠的讓步。」此舉也影響了美國取消對中國加徵關稅的合理性。

根據《CNN》與《金融時報》指出，目前還不確定美中雙方何時會簽訂第一階段協議。內部消息人士指出，中國正設法延遲休兵，「目前雙方在一定程度上陷入對峙的狀態。」雙方主要癥結點在於，美國總統川普（Donald Trump）認為中國採購農產品的數量不夠多。

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川普對外表示，中國將會購買400億至500億美元左右的農產品，但中方則拒絕承諾，此舉讓美方認為，中國沒有做出足夠的讓步，影響取消加徵關稅的合理性。

另外，在智慧財產權和強制技術轉移的問題上，雙方也存在著巨大分歧，而這些都是貿易戰以來的最大爭執點。川普日前再度警告，若是雙方不能達成協議，就會在12月15日大幅增加關稅，但《金融時報》認為，這樣的作法只是透露出，白宮內部對於談判可能破局感到焦慮。

不過，白宮自始至終都強調，協議並非破局，只是時間推遲而已。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，他們每天都在和中國對話，「就像總統說的，我們會得到一筆好交易，並往第一階段協議邁進。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

