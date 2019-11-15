9歲混血神童大學畢業了！「1年讀完電子工程學」　教授讚嘆：吸收最快的學生

▲賽門斯（Laurent Simons）瞭解新知的能力超越常人。（圖／取自免費圖庫stocksnap）
記者張靖榕／綜合外電報導
比利時智商145的9歲混血神童賽門斯（Laurent Simons），2018年夏天才剛高中畢業，一年後便取得了埃因霍溫理工大學 (Eindhoven University of Technology)的電子工程學位，程度之高連應屆大學生都難以跟上。他沒有因此停下，除了手邊還在讀的醫學學位，他還要繼續往上攻讀電子工程學的博士課程。
賽門斯2018年6月高中畢業以前，只花了一年半的時間，就讀完本該為期6年的課業，在上大學之前還休息了2個月。這位高智商孩童喜歡數學，因為領域涵蓋了統計、幾何、代數等，但對玩具興趣缺缺的他在和同儕相處時總有些隔閡。
Laurent Simons has an IQ of at least 145 and will complete his electrical engineering degree from the Eindhoven University of Technology in Dec. Aged 9.— Jason (@aokcloud) November 14, 2019
Belgian child genius 'could follow mentor to Oxford' after finishing first degree https://t.co/lA6UFSYk0v via @telegraphnews
幸好賽門斯來自比利時的父親亞歷山大（Alexander），和荷蘭籍的母親莉迪亞（Lydia）對他沒有太多限制，總希望孩子開心就好，「如果他明天決定要當一名木匠，只要他快樂，對我們來說就不是問題。」
根據CNN報導，最先發現賽門斯有驚人天賦的是他的祖父母，起初亞歷山大和莉迪亞覺得他們只是因為孫子嘛，總會特別誇大，但後來連學校老師也注意到賽門斯是個非常特殊的學生，事情才開始導向另一個方向。
「他們告訴我們，他（賽門斯）就像塊海綿一樣」，亞力山大接受訪問時表示，老師們才那時候開始就不斷給他做測試，以便瞭解這位神童的能力範圍。除了探究這項天賦能延伸至何處之外，大家也好奇造就神童的原因是什麼，但這個問題連身為醫生世家的賽門斯父母都無法確切明白，莉迪亞只是半玩笑地回答，「我在懷孕期間吃了很多魚」。
9-year-old Laurent Simons graduating from universityhttps://t.co/OagpS4bacN— Gadea (@Gadea) November 15, 2019
Laurent Simons 9, from Amsterdam,
has been offered Masters and PhDs
時隔一年，賽門斯對電腦方面的興趣越漸濃厚，他在攻取雙學位之餘，還計畫要繼續往電子工程學的頂峰一路攀爬。他在埃因霍溫理工大學的教授賀雪夫（Sjoerd Hulshof）表示，連應屆的大學同學都幾乎跟不上他的車尾燈，「賽門斯是我們教過的學生裡吸收速度最快的」，並稱讚他「非常傑出」。
亞歷山大和莉迪亞盡量保持自由開明的態度，他們不想讓賽門斯感到壓力，還是希望他能好好享受童年生活；亞歷山大說，「我不想要他變得過於認真了。只要喜歡的他就去做，我們必須在孩子和他的天賦之間找到平衡。」
賽門斯的意志很明確，早已決定未來要往電腦及電子工程學領域發展，除此之外，他說自己就和其他年輕人沒什麼不同，都喜歡玩手機，他也很享受和他的狗狗三米（Sammy）的玩樂時光。在迎接下一個挑戰之前，賽門斯要利用長假好好和父母一起到日本旅行，享受和家人在一起的快樂。