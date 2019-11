9歲混血神童大學畢業了！「1年讀完電子工程學」　教授讚嘆：吸收最快的學生

▲賽門斯(Laurent Simons)瞭解新知的能力超越常人。(圖/取自免費圖庫stocksnap)

記者張靖榕/綜合外電報導

比利時智商145的9歲混血神童賽門斯(Laurent Simons),2018年夏天才剛高中畢業,一年後便取得了埃因霍溫理工大學 (Eindhoven University of Technology)的電子工程學位,程度之高連應屆大學生都難以跟上。他沒有因此停下,除了手邊還在讀的醫學學位,他還要繼續往上攻讀電子工程學的博士課程。

賽門斯2018年6月高中畢業以前,只花了一年半的時間,就讀完本該為期6年的課業,在上大學之前還休息了2個月。這位高智商孩童喜歡數學,因為領域涵蓋了統計、幾何、代數等,但對玩具興趣缺缺的他在和同儕相處時總有些隔閡。

Laurent Simons has an IQ of at least 145 and will complete his electrical engineering degree from the Eindhoven University of Technology in Dec. Aged 9.

Belgian child genius 'could follow mentor to Oxford' after finishing first degree https://t.co/lA6UFSYk0v via @telegraphnews