16歲亞裔槍手身分曝光...一年前喪父！IG疑留言「明天上學好好玩」

▲薩格斯高中發生槍擊。(圖/達志影像/美聯社)

記者錢玉紘/綜合報導

南加州聖塔克拉利塔市(Santa Clarita)的薩格斯高中(Saugus High School)在14日早上發生校園槍擊案,16歲高中生闖入校園掃射,造成兩名學生死亡,嫌犯則重傷。有媒體報導,嫌犯是亞洲裔男性柏浩(Nathaniel Berhow),但姓名部分尚未得到警方證實。



據了解,11月14日這天,嫌犯柏浩正好滿16歲,卻選擇帶著武器前往校園行兇,隨後把最後一發子彈射向自己的頭部。原先警方發布的資訊顯示,嫌犯是穿著黑色衣服的亞裔年輕人,正在逃逸,隨後發現他已經被送醫治療,目前情況危急。

BREAKING: investigators identify teen suspect in #SaugusHighShooting as Nathaniel Berhow. They say in 16 seconds, he murdered 2 students & wounded 3 others b4 turning gun on himself. @NBCLA pic.twitter.com/XXRr569bIC