16歲亞裔槍手身分曝光...一年前喪父！IG疑留言「明天上學好好玩」

▲薩格斯高中發生槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

南加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的薩格斯高中（Saugus High School）在14日早上發生校園槍擊案，16歲高中生闖入校園掃射，造成兩名學生死亡，嫌犯則重傷。有媒體報導，嫌犯是亞洲裔男性柏浩（Nathaniel Berhow），但姓名部分尚未得到警方證實。



據了解，11月14日這天，嫌犯柏浩正好滿16歲，卻選擇帶著武器前往校園行兇，隨後把最後一發子彈射向自己的頭部。原先警方發布的資訊顯示，嫌犯是穿著黑色衣服的亞裔年輕人，正在逃逸，隨後發現他已經被送醫治療，目前情況危急。

BREAKING: investigators identify teen suspect in #SaugusHighShooting as Nathaniel Berhow. They say in 16 seconds, he murdered 2 students & wounded 3 others b4 turning gun on himself. @NBCLA pic.twitter.com/XXRr569bIC — Beverly White (@BeverlyNBCLA) November 15, 2019

警方指出，暫時沒有發現其他的嫌犯，已經申請搜索令，前往柏浩位於學校2公里外的家中搜索，他的母親和女友也都前往警局接受調查，兩人都沒有前科，在案發現場已經找到了嫌犯使用的半自動手槍，但不確定是屬於誰的，也還不清楚槍手的動機為何，但目前暫時聚焦在他的感情生活上。

學生帕雅（Ryan Payae）告訴當地電視台，先前他們在IG上看到一個帳號，在自介的地方寫著「薩格斯，明天上學好好地玩吧」（Saugus, have fun at school tomorrow），他當時覺得很可怕，於是就通報警方。目前調查人員也正在找槍手是否有在網路上PO任何相關訊息，但洛杉磯郡警察隊長偉格納（Kent Wegener ）指，他們調查了2起近日有關威脅薩格斯高中的通報，都跟今日的事件沒有關係。





有鄰居提到，柏浩的父親馬克（Mark Berhow）在2017年底過世，自從那之後他的心情一直難以平復。曾與柏浩一起上中學的萊恩（Ryan）向當地電視台「KTLA」表示，柏浩是個安靜謙虛的學生，而其父親馬克是個專業獵人，甚至會自製子彈，有酗酒問題，但是個好人，樂於幫助別人，「我希望我可以多跟他說說話，可能就能幫助他了」。



死亡的兩名學生為別為16歲少女以及14歲少年，還有3名14到15歲的學生受傷。該校所在的哈特校區（Hart School District ）內所有學校都在週五關閉一天，該校預計晚間舉辦追思會。