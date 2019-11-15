憂在港交換生人身安全　英大學急發電郵「供返國旅費」：強烈敦促盡快離開

▲港警與中文大學內示威者對峙期間，發射超過千枚催淚彈，一度衝進校園逮捕多人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

香港警民衝突近日以中文大學二號橋最為激烈，隨著陸生被撤離香港、中國國家主席習近平14日首度發表對港談話，英國華威大學（The University of Warwick）也因擔憂交換生的「個人安全」，已經開始召回交換生。

根據華威大學學生報「The Boar」報導，在中文大學等多所香港大學宣布學期「即時結束」後，華威校方隨即建議在港交換生立刻啟程回國，交通費會由學校一併補償。

▲▼香港中大示威者一度與警方談妥條件，後因信任破裂，再次發生衝突。（圖／路透）

華威大學在寄給交換生的電郵中寫道，校方持續關注香港示威事件的進展，「根據得到的第一手資訊和媒體報導，校方一致同意香港現況不再適合本校學生留下。」電郵接下來的措辭更進一步，「現在華威強烈敦促你讓手邊的學業或是工作告一段落，並回到英國或是任何你平常的住所，越快越好。」

報導也提到近日以來，香港多所大學已被警察闖入，其中以中文大學（CUHK）為最，現場甚至被稱為「戰區」，超過1000顆催淚彈在校園內被拾起，還有多起逮捕行動，與現場傳出的消息及中文媒體報導內容相符。

▲香港中文大學12日狀況，現場宛如戰區。（圖／路透）

香港學生週三（13日）在華威大學裡貼出連儂牆，但在陸生以「種族歧視」為由抗議下，部分已被校方保全卸下。

英國新聞網《大學世界新聞》（University World News）報導提到，台灣陸委會也啟動召回，超過3分之1、約1021名台灣在港學生已經返抵國門，其中140人是中文大學交換生。另有80名韓國交換生也飛回韓國，其中30人當初是由韓國領事館人員護送出中文大學。

BBC報導，諾丁漢大學（The University of Nottingham）也為任何擔心人身安危的學生提供機票返回英國。英國外交及國協事務部（Foreign and Commonwealth Office, FCO）14日更新赴港旅遊建議，若任何英國公民就讀大學已出現示威活動，應盡量遠離衝突熱區，在校內活動時必須謹慎小心，並遵守當局指示。

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