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23歲前女偶像直播「大膽露點玩變裝」！5年爽賺1.3億被逮捕

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記者錢玉紘／綜合報導

曾經擔任日本女偶像的23女吉野真子（吉野まこ）因涉嫌在網路上無碼裸露直播，日前遭到日本警視廳以公然猥褻等罪嫌逮捕，同樣被逮的還有38歲的男子内山隆志以及24歲的女子村上遙，一夥人靠著大尺度直播，5年4個月來共賺了4億8700萬日圓（約台幣1.38億）。

警方在5日將3人一同逮捕，據了解，内山隆志在3年前到一間酒吧時，找到了當過偶像的吉野真子以及女公關星探村上遙，後來一起進行色情直播事業，他也會在在動畫投稿網站「FC2」上傳這些女性自慰的無碼片，吸引觀看者，月入高達1200萬日圓，內山自己會拿500到600萬，而其他兩名女性分別獲得60到100萬，三人5年多來就賺進1.8億日圓。

他們拍片的地方是池袋地區的高級公寓，月租金大約要30萬元，也會在官網或社群媒體上生活照，像吃高級的壽司、海鮮和甜點、提著名牌包包和化妝品或是到迪士尼樂園玩的照片，藉此創造出生活優雅奢華的假象，引發更多觀眾的遐想，吸引觀看。

而他們進行直播的房間特別設計成漫畫網咖的樣子，也會更換各式各樣不同的主題，還有各種Cosplay服裝、女性情趣用品，而且是完全私人的，讓觀眾有一對一互動的感受，滿足妄想與慾望。搜查人員指出，女生們會在直播的時候透露部分電話或是LINE帳號等資訊，增加觀眾黏著度。

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