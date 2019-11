美參院啟動「熱線機制」　盼速推《香港人權與民主法案》：希望很快行動

▲美國共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)等人進行商討,加速《法案》的立法進程。(圖/路透社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國2名參議員美東時間周三(13日),針對《香港人權與民主法案》啟動熱線(hotline)機制,以讓參議院盡速通過;法案內容要求美國行政當局,每年必須針對侵犯香港人權的人士,進行點名並祭出制裁,同時評估香港自由度和自治權力。

根據《路透社》報導,共和黨籍參議員、國會及行政部門中國問題委員會主席魯比奧(Marco Rubio)13日發出新聞稿聲明,已經和參院外委會主席里施(Jim Risch),以及眾議院外委會主席恩格爾(Eliot Engel),一同和參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)進行會面。

▲參議院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)被外界認為遲遲不將《法案》排進議程,是為了避開美中第一階段協議的簽署。(圖/達志影像/美聯社)

早在今年6月,參眾兩院即已推出各自版本的《香港人權與民主法案》(Hong Kong Human Rights and Democracy Act),並由兩院外交委員會於9月25日分別達成共識,不過眾議院已在10月16日口頭表決無異議通過,而參議院版本至今仍遲遲沒有被排進全體表決議程。由於時間上和即將談成的美中第一階段協議有重疊,參院此舉被視為是麥康諾為了避開讓協議簽署橫生枝節,而刻意壓住法案延後表決。

魯比奧和麥康諾會面後推文表示,「今天就參院版《香港人權與民主法案》推動了重大進展」;他會後也向場外記者表示,參院應該很快就會有所行動,有望在年底前通過法案。

▲香港警民衝突不斷,圖為中文大學內示威者和警察為爭奪二號橋據點發生衝突。(圖/路透)

麥康諾也在推特發文指出,已和魯比奧針對立法協助香港人民進行了有建設性的談話,並表態參院應該和香港站在一起,「我希望我們很快可以採取行動」。

參眾兩院的《法案》版本內容有多處不同,若參院順利通過該項法案,還必須和眾院共同擬訂出一致版本,最終才會交由總統川普簽署生效。

I was encouraged by a productive conversation with @MarcoRubio yesterday on legislation to further help the people of Hong Kong. The Senate needs to stand with Hong Kong and I hope we can take action soon.