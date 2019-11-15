南加州高中槍擊2死...最小14歲！亞裔男「生日掃射校園」後自盡

▲警方護送學生離開現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國南加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的薩格斯高中（Saugus High School）在當地時間14日上午7時45分左有發生校園槍擊案，16歲的亞裔學生到校之後，從背包中拿出武器開始攻擊，共有5名學生中槍，當地警方已證實有2人死亡。槍手行兇後對著自己頭部開槍，試圖自殺，警方表示槍手情況危急。

警方原先公布槍手為身穿深色衣服的亞洲年輕人，並以為嫌犯在逃，後來在發現在傷者之中。目前還未槍手身分公布，僅知道當天是他的生日，所使用的武器為配有.45ACP子彈的半自動手槍，他大約7點半左右抵達校園，開始犯案。

死亡的兩名學生為別為16歲少女以及14歲少年，少女大約在早上9點23分過世，少年則於11點40分宣告不治。另外3名傷者也都只有14到15歲。

洛杉磯郡警察隊長偉格納（Kent Wegener ）指出，當警方到場時，兇嫌的手槍中已經無多餘的子彈，在警方查驗其身分錢，醫護人員就先將嫌犯送往醫院治療，目前聖塔克拉利塔市警方已經接觸到嫌犯的女友與母親，正展開調查，嫌犯的家大約距離學校1.6公里，也已經有相關人員進入搜查。

目擊的學生柯爾多瓦（Sharon Orelana Cordova）告訴當地媒體「KNBC-TV」，當時他躲在保健室下方的桌子底下，而到有員警進來護送她離開，「我走出去的時候，看到有人倒在地上，全身都是血」。住在附近的學生艾瑞薩（Samuel Arreaza）則表示，聖塔克拉利塔是個安平和的社區，但他們過去也進行過幾次槍擊演習，「我們都知道總有一天真的會發生」。