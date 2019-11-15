康友-KY第3季EPS2.32元　走過谷底可望漸入佳境

▲康友印尼疫苗廠。（圖／康友提供）

記者姚惠茹／台北報導

康友-KY（6452）今年第3季合併營收13.21億元，稅後淨利1.73億元，每股純益2.32元，主要是因為提升輸液效益及品質，進行汰舊換新，故產生一次性的資產減損；康友表示，第3季EPS2.32元是上市以來最差成績，但預計將是最後一次，明年可望漸入佳境。

康友累積今年前3季合併營收達37.05億元，雖然受到匯兌損失影響營收，但受惠大陸營運主體六安華源取得高新技術企業所得稅15％優惠，前3季稅後淨利6.64億元，每股純益8.92元，主要是今年輸液景氣受惠小廠退出，產能利用率提升並調高售價，輸液方面的毛利、營利率皆會是歷史新高。

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康友表示，受惠合併印尼帝斯財報，今年第2季營利率27％，第3季雖有新廠初期營運，但是第3季的毛利率仍創下41.47％，營利率更持續成長至27.75％，顯示康友在輸液的競爭力及景氣仍在向上爬升。

康友指出，自104年上市以來，人民幣已貶值16％，以人民幣計價營收累積成長超過30％，盈餘到107年也是成長17％，去年盈餘大成長則源自於105、106年約10億台幣的資本支出，全用在輸液擴產，因此今年表現不俗也是如此。

康友進一步指出，過去4年，每年現金股利8元上下，今年3.2元現金及配發2.8元股票，主要是因為106～107年印尼近20億資本支出，未來還是以現金股利為主。

康友說明，今年第3季EPS2.32元是上市以來最差成績，但預計將是最後一次，因一次性提列，又有人民幣在中美貿易和緩下，升值機率大於貶值，再加上第3季財報已合併印尼帝斯初期虧損，而且印尼帝斯在9月才完全取得二張禽流感藥證，營運得以開始，所以強調最壞情況莫過於此。

展望營運，康友表示，後續將盡快取得二價疫苗、三價疫苗藥證，至於其它藥證也已陸續申請中，配合通路的擴展，已積極與大型養雞業者洽談合作下，雖然第4季帝斯不敢說會有盈餘貢獻，但至少逆向因子大幅減少，明年可望漸入佳境，由阻力變助力。