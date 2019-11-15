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華映欠薪1900名員工近億元　500人走上街頭盼大同出面解決

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▲▼華映大量解僱。（圖／記者張榮恩攝）

▲華映第二波大量資遣1900名員工，並積欠近億元工資。（圖／記者張榮恩攝）

記者姚惠茹／台北報導

大同（2371）旗下子公司華映宣布破產後，第二波大量資遣1900名員工，並積欠8月、9月、10月工資近億元，因此今（15）日就有超過500名員工及其眷屬走上街頭，以「要現金，不要債權，讓員工好過年」為訴求，前往大同母公司抗議，期盼大同出面解決。

華映工會表示，華映是大同持股約40%的子公司，董監事皆為大同集團派任，公司在財務面操控的失誤，今年度已造成近4000名員工失業，波及數千個家庭，並預計在11月30日展開第2波大量解僱1900名員工，但仍積欠這些員工8月、9月及 10月份的工資。

請繼續往下閱讀...

華映工會指出，公司欠薪拖垮勞工生計，目前公司資金來源仍不明確，員工只有無奈地等待資方資產變賣籌錢，但是縱使工資墊償基金能先代付，仍無法完全解決公司積欠全部同仁的費用，因此要求大同母公司應善盡企業責任，出面解決問題，而不是由政府進行墊償代付，且讓全民買單。

以「要現金，不要債權，讓員工好過年」為訴求，華映工會今日號召15輛遊覽車北上，總計超過500名員工及其眷屬在花博公園集結後，全體一起步行前往大同公司總部陳情抗議，期盼大同出面解決。

大同日前代華映公告，預計12月30日召開臨時股東會，討論處分楊梅廠及龍潭廠，資金將優先償還積欠員工工資，並由於華映積欠大量解僱勞工工資達法定標準，依法規定華映代表人及實際負責人，禁止出國。

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