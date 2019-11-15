更新／15歲「亞裔男槍手」抓到了…送醫急救！　南加州高中槍擊至少6人中彈

▲加州洛杉磯郡聖塔克拉利塔校園槍擊，空拍畫面顯示學生在警方的護送下離開校園。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

南加州洛杉磯近郊聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）一所高中，當地時間14日上午7時45分（台灣時間14日23時45分）左右驚傳校園槍擊事件，至少有6名傷者被送往醫院，警方鎖定一名15歲亞裔男性槍手犯案。

【02：05更新】：根據CNN報導，槍擊事件造成至少1人死亡。梅約•紐爾醫院（Mayo Newhall Hospital）發言人穆迪（Patrick Moody）證實，一名女性傷者因傷勢過重，急救後宣告不治，院內另收治3名男性傷者，其中2人傷勢危急，另1人情況穩定。

另外，鄰近的修道院山（Mission Hills）普羅維登斯聖十字醫學中心（Providence Holy Cross Medical Center）也收治2名傷者，2人都是索格斯高中學生。

【01：54更新】：洛杉磯郡警長维拉纽瓦（Alex Villanueva）在推特上證實，槍手已經被警方拘捕，目前被送往醫院救治中，但並未透露更多消息。郡警長辦公室稍後將召開記者會統一說明。

【01：42更新】：有消息指，槍手為一名15歲亞裔男性，犯案後已經飲彈自盡，但並未獲得警方證實。洛杉磯郡警方與SWAT小組稍早前包圍了嫌犯位於學校附近的住所，並稱他「已經不再構成威脅」，但不願證實他是否死亡。

▼大批警力出現在案發現場外。（圖／路透）



根據NBC Losa Angeles報導，事件發生在塔克拉利塔市索格斯高中（Saugus High School），距離洛杉磯市中心約64公里。洛杉磯郡消防局最初通報有7名傷者，但數字多次修正，詳細情形仍有待進一步調查。

據悉，至少有6人被送往醫院救治，其中2人傷勢危急，但傷者的詳細情況仍不得而知。報導提到，有部分傷者為學生。洛杉磯郡消防局呼叫至少9輛勤務車輛前來支援。

洛杉磯郡警長辦公室證實，現場有超過一名傷者，警員目前仍在校園內搜索嫌犯下落。另從空拍畫面顯示，該校約2300名學生在警員的護送下離開校園。

警長辦公室稍早在推特上表示，嫌犯是一名身穿深色衣服的亞裔男性，據信沒有其他共和，呼籲附近住戶提高警覺，務必關緊門窗並留在室內。

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