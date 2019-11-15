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先探／江文勝：美中啟動「愛台」競賽

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／江文勝

大選將至，選戰打得火熱，藍、綠雙方都在拚誰較「愛台」，但國際間，美、中早已啟動規模更大的「愛台大競賽」，全球兩強權為了希望能讓心目中的理想候選人當選，紛紛祭出了有利雙方候選人政見的惠台措施。

台灣這次不但不再是兩頭大象打架下可能受到波及的受害者，甚至華麗轉身成為兩大強權傾心全力追求的窈窕淑女。當然，對台股的多頭走勢，以及對台灣的經濟發展，將具有正面的關鍵助益。

美鼓勵五百大投資台灣

請繼續往下閱讀...

美方先前制定的「台北法案」未來不管是否為美台ＦＴＡ鋪路，還是台美將簽訂更多協議，都彰顯出「惠台、愛台」的意涵。而中國當然也不甘示弱，中共四中全會一結束，對台政策馬上出現新方向，國台辦、發改委等針對台資企業、台灣民眾頒布二十六條新措施，拉攏台灣企圖明顯。而《二十六條》中的內容中，與台灣未來產業發展比較有關的包括台企可按市場化原則參與大陸５Ｇ技術研發、標準制定、產品測試和網路建設。

儘管如此，美、中「愛台」競賽，台股已提前受惠，中國去美化，讓台灣５Ｇ相關族群有了可以練兵發揮的場地，其中聯發科趁機搶攻中國市場，成為主要受惠者。

面對兩強拋媚眼示愛，美國拉攏的實質動作對台股甚至對台灣經濟的影響受惠似乎更為密切。十月美國國務院、商務部與農業部聯合致函美國五百大企業，強調「台灣是美國第十一大全球貿易夥伴，也是農業輸出第九大市場，台灣是美國第七大海外學生來源國，也是美國免簽證計畫國之一，期盼你們全面善用台灣提供的所有機會」。這是聯邦政府首度對民營企業發出類似信函，更是美國政府積極拉攏台灣的具體且有作為的動作。

《紐約時報》近期更報導，台積電所生產的商用晶片廣泛使用於飛機、衛星、無人機以及行動通訊，五角大廈越來越依賴於國外所製造的晶片，尤其是台灣，近年來中美關係緊繃，台灣因為台積電，在美國的地位越來越重要。《紐約時報》指出，五角大廈官員為了維持美國軍事優勢，並想打算邀請台積電前往美國建廠。儘管「錢」還是最大問題，但法人認為，若考量到美國安全，由美國政府出資補貼並非不可能。尤其美國為拉攏台灣，甚至還鼓勵美國五百大企業投資台灣，不只對台灣外銷大有幫助，也將間接拉抬台灣內需。

台灣經濟情勢的確持續好轉中，這也是激勵台股持續攀升至二九年半以來新高的另一關鍵。雖然短線漲多拉回，但這非台股終點，先前麥格理證券已將台股上修至一一六五○點，如今花旗再上調，將台股目標價上調至一二○○○點，成為外資圈目標價最高者，直指台股歷史天價一二六八二點。

外資並非喊爽，而是用實際行動證明，至十一月十一日止已連續買超台股二○個交易日，創歷年第八長紀錄。

央行公布十月底外匯存底來到四七二四．七六億美元，連續五個月創歷史新高，尤其十月外資買超台股一二四七億台幣，推高外資占外匯存底餘額來到四一六八億美元的二一個月新高，占外匯存底比重八八％則為十九個月來最高。

不只外資看好，內資去年完全看對二○一九年走勢的券商公會理事長賀鳴珩近期更發出驚人之語，「歷史高點一二六八二點不用等到明年，今年就會到！」技術派大師杜金龍則加碼喊出，「明年一月底前，台股高點滿足點在一三二二一點。」證交所總經理簡立忠雖不願就指數作評論，但是他強調，「台股基本面很好，本益比僅有十五倍！」種種跡象均顯示站上一一○○○點的台股，並非終點，而僅是中點休息站。

美股已領先紛創歷史新高，外資連續加碼，政策偏多加持，台股短線以退為進調整步伐，先鋒部隊攻抵一一○○○點之後暫時休息，廣大的後援部隊可望跟進，上攻一二六八二點似乎指日可待！

五路先鋒讓台股更有感

（一）第一路：台積電領軍具國際競爭力的產業龍頭股。

台積電占台股權重高達二二％，今年至今大漲三八．一四％，更是這波台股能創二九年半來的最大功臣。

台積電大漲對台股帶來了四大啟示！

拉升台股本益比：台積電去年ＥＰＳ十三．五四元，法人估今年ＥＰＳ也約略在十三．五元附近，今年從二○○元漲到三○○元以上，本益比從十五倍拉升到二三倍，外資甚至將目標價上調至四二四元，若如此，台積電本益比將再拉高至三一倍。台積電本益比大幅拉高，有助於台股整體合理本益比往上調整，對所有個股將產生比價效應。

台股價值受到外資重視：去年台積電股價約二○○元時，現金殖利率約達四％，目前站穩三○○元，現金殖利率雖然降到二．六％，但相較歐洲等地許多國家零利率甚至負利率，台積電對國際資金還是很有吸引力。雖然外資今年大買台積電，拉升股價來到三一一元，但外資持股七八．六％，相對持股最高達八○．二一％，出現在二○一七年六月八日，當時股價二一三元， 股價比當時高出四六％，顯示原持有台積電的行政院國家發展基金、壽險大戶等惜售氣氛濃，而外資持續買超現金殖利率約二．六％的台積電，顯示台積電已成為外資心目中最佳的台灣價值股。台積電的上漲，直接間接也反應台股長期投資價值，若台積電是台股中的價值股，那麼其他一○○○多檔個股中，本益比比台積電低，殖利率優於台積電的中小型股遍地都是，外資或許不熟，但內資卻相當熟稔，因此，台積電若能以台灣價值股的姿態崛起，就有利台股遍地的價值型個股同步抬頭。

台積電資本支出供應鏈：台積電第三季財報好成績，公司方面評估未來七奈米製程的需求強勁，一舉將今年資本支出上調至一四○～一五○億美元，創歷史新高。

由於三星、英特爾、台積電等半導體指標廠資本支出競賽火熱開打，多數用於購買最昂貴的極紫外光（ＥＵＶ）和光罩、蝕刻、爐管、光阻、機械研磨與光學檢測等關鍵設備和材料，台廠中包括帆宣、家登、精測、弘塑等，都將受惠此波大廠資本支出擴張的商機。

弘塑是半導體的清洗設備號暨濕製程設備供應商，受惠於客戶擴產需求轉強，前三季ＥＰＳ已達八元，今年可望挑戰一個股本以上。台積電確定將大擴Ｎ７與Ｎ５奈米製程，同時後段封測部分，也將擴充龍潭封測廠的INFO製程，弘塑是台積電供應鏈的設備概念股，傳搶單順利，加上明年力成擴產訂單也傳出到手，在上述利多加持下，法人圈傳出，弘塑明年每股獲利將超過十七元，甚至挑戰二個股本，回到二○一三年的獲利高峰，也有助股價往二○一六年的高點二九○元挑戰。

大型績優權值股受帶動：台積電是台股中龍頭中的龍頭，牽一髮而動全身，具有國際競爭力，且本益比低、殖利率高的大型權值股都有機會受帶動轉強。電子股中的光寶、廣達、台達電、鴻海等；傳產股中的台泥、亞泥、遠紡、東元等，未來都有可能成為外資鎖定的標的。（全文未完）

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（圖／先探投資週刊 提供）

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