「是的加利福尼」爭取脫美　總統大選後辦公投向川普宣戰

▲加州獨立組織「是的加利福尼亞 」（Yes California）爭取脫美，發起運動（圖／翻攝自「Yes California」臉書）



實習記者劉雪兒／綜合報導

2015年成立的加州獨立組織「是的加利福尼亞 」（Yes California）近日內，準備計畫在美國總統大選之後的第二天，舉行具有里程碑意義的全民公投向川普抗議。

根據《每日快報》6日報導，「是的加利福尼亞」組織的訴求是「決定2019年的公投，加州是否要脫美」。據報導，組織成立時不被重視，但在2016年美國總統大選結束之後，因加州所支持的民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Diane Rodham Clinton）落選，使得許多加州居民紛紛支持「是的，加利福尼亞」的獨立運動。

▼ 因加州所支持的民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Diane Rodham Clinton） 落選，許多加州居民紛紛支持「是的加利福尼亞」的獨立運動。 （圖／翻攝自Twitter／@YesCalifornia）

獨立組織將自己描述為「使用任何法律和憲法建立加州的非暴力運動」。它的前領導人路易斯.馬里內利（Louis Marinelli）將組織目標與英國退歐和蘇格蘭獨立運動進行了比較，同時也表明加州居民希望合法地從政治聯盟中和平地擺脫自己。此外，他還透過美國有線電視新聞網表示，「該運動更像是蘇格蘭獨立公投，因為我們正試圖成為我們自己的獨立國家」。