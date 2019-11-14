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渣打銀3步進擊搶攻財管市場　瞄準新興富裕客群、熟齡客

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▲▼渣打銀行財富管理處負責人陳太齡。（圖／記者紀佳妘攝）

▲渣打銀行財富管理處負責人陳太齡。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣財富管理市場競爭激烈，隨著台灣邁入高齡化社會及因應金融科技浪潮，渣打銀行鎖定新興富裕客群（emerging affluent）及熟齡族群資產傳統需求，以分眾化、數位化與客製化等3方向邁進，推出符合市場趨勢與客戶需求的創新服務，搶攻財富管理市場商機。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡表示，財富管理將以分眾化、數位化與客製化等3主軸，同時針對退休規劃、全方位保險諮詢與資產配置建議等領域，持續強化諮詢服務，結合產品方案與數位金融能力，打造頂級財富管理服務。

請繼續往下閱讀...

針對不同財務資產狀況與投資習慣的族群，陳太齡指出，將提供分眾化的財富管理解決方案。不論是渣打優先理財貴賓或專業投資人，都能享有貼近自身需求的專屬諮詢建議與投資產品選擇，未來也計畫將針對新興富裕客群，推出多元數位理財工具，以符合下個世代消費者偏好數位金融平台，並重視經濟與理財自主性的特質。

為因應金融創新浪潮，數位化也是財富管理服務的關鍵策略。今年以來，渣打已陸續推出多項創新服務，包括24小時線上外匯交易平台，提供外幣間即時市場報價與分析，協助客戶隨時掌握全球外匯波動。截至今年9月底為止，透過渣打銀行線上外匯交易筆數已占總筆數逾4成，顯示消費者對於數位平台的高接受度。

今年7月上線的「渣打創富領航（Personalised Investment Ideas）」，提供全台理財專員專屬iPad，可隨時隨地依市場變化，根據客戶現有投資組合進行分析，並採用大數據運算提供資產配置參考方案，目前已有近25%客戶在體驗「渣打創富領航」的即時配置參考方案， 並經客戶評估符合其自身需求後完成下單交易。

陳太齡強調，渣打財富管理團隊擁有多元領域專家，包括投資策略分析師、投資專家、外匯專家與保險專家等，可針對不同客戶需求，量身打造提供宏觀的全方位規劃，同時客戶在不同人生階段，都有不同的理財規劃目標，不論是退休準備或是子女財富傳承等，為此渣打銀行也善用專家團隊，提供精緻且客製化的諮詢服務。

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