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中租拚數位轉型！卡車幫平台串接生態圈　搶攻卡車融資大餅

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▲▼中租控股董事長陳鳳龍（中）、中租迪和總經理侯明欽（左）、中租控股策略長廖英智（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

▲中租控股董事長陳鳳龍（中）、中租迪和總經理侯明欽（左）、中租控股策略長廖英智（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中租控股成長動能延續不斷，中租控股董事長陳鳳龍今（14）日表示，公司致力於推動數位轉型，運用科技深入作業流程、營運管理，為整體業務提供雙位數成長的助力。此外，明年預計將推出應收帳款融資平台「支票通」，滿足客戶多元的需求。　

中租控股今天舉行數位轉型茶會時，陳鳳龍指出，中租數位轉型，運用數位科技朝「數位優化」、「數位科學運用」與「數位產品」三方向進展。

請繼續往下閱讀...

首先是「數位優化」，改善管理及作業流程，從行動記錄，了解業務人員日常作業，掌握整體營運，陸續也增加通訊、存貨等數位管理，而流程數位化，已引進流程機器人及語音機器人，支援客服、會計、人資等作業，提升工作效率與品質。

第二是「數位科學運用」，陳鳳龍說，透過運用數據科學，發展另類徵信，從觀察社群數位足跡資訊，建立風險控管模型、強化徵審系統，更準確地判斷客戶信用情況，同時，因為數位平台的運用、累積的數位數據，也有助於開拓客戶來源，進一步發掘全新的市場，全面性地服務客戶。

最後是「數位產品」平台，為因應不同客群、市場定位，除了將現有產品做得更好，創造出新產品平台與業務服務機會，串連更完整的企、消金產品，精進另類徵信的成效，也會將適合的數位平台及產品複製至海外市場。

陳鳳龍也提及，在數位優化、大數據運用上，發展出各式產品，包括數位企金進件平台、支票通、全民電廠到零卡分期，預計明年推出應收帳款的融資平台。

至於今年推出的「卡車幫」平台，針對卡車司機提供車貸、油價優惠的產品，並增加順道載貨運送的媒合服務、輪胎買賣及融資等服務，擴大連結卡車司機、車主及中小企業主，進而成為一生態系的概念；「汽車生活平台」則是串聯用車客戶，從車訊、停車、租車到賣車，提供車主全方位用車服務；「輪你貸」跨足機車巿場，車主可在線上填單，提供快速審核的線上服務，貼近民眾的小額資金需求。

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