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兆豐前董座蔡友才勝訴可回鍋金融圈？　金管會這樣說

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▲▼兆豐銀。（圖／記者兆豐銀行提供）

▲兆豐銀前董座蔡友才遭金管會解職職務，最高行政法院判金管會敗訴。（圖／兆豐銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

兆豐銀紐約分行2015年遭美國紐約州金融署（NYDFS）裁罰57億元，金管會在2016年解除兆豐銀前董事長蔡友才職務，不過隨後提起行政訴訟，最高行政法院判蔡友才勝訴。金管會今（14）日表示，本案經過最高行政法院的判決，並尊重法院判決，至於是否重回金融圈，則要看個案而定。

兆豐銀行紐約分行先前因違反反洗錢法，遭美國重罰1.8億美元（約台幣57億元），金管會隨後介入調查，認為蔡友才擔任兆豐銀董事長期間，沒有盡到督導的責任，最後依銀行法規定，祭出解除處分，並5年內不得重回金融圈。不過蔡友才不服提起行政訴訟，最高行政法院判金管會敗訴。

請繼續往下閱讀...

針對此案，金管會銀行局副局長黃光熙表示，本案已經過最高行政法院的判決，並尊重法院判決。最高法院認為現行法規上，對已經離職的人，無從解除職務的處分，但法院並沒有否認法律賦予金管會維護金融機構健全經營的職責，金管會未來若認為相關當事人還任職金融機構時，行為有缺失且這項缺失情節不適合任職金融機構，將依銀行法第61條之1進行處分。

黃光熙指出，對於現職人員依銀行法第61條之1規定解除職務，而非現職人員未來則依銀行法第61條之1第9款，做其他必要處置，且視情節輕重，對銀行處分確定日期，決定是否限制在一定時間內，不得在任職於金融機構。

至於最高法院判決已出爐，外界關注蔡友才是否能重回金融圈，如擔任金融機構的顧問等職務，黃光熙則說，顧問並非是金融機構負責人的職稱，因此不需要經金管會審查，仍得視個案而定，目前也尚未收到判決書。

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金管會兆豐銀蔡友才最高行政法院判決

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