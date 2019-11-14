星展銀年底前裁撤全台40台ATM　金管會要求盡快提配套

▲星展銀行年底前裁撤全台ATM，金管會要求盡快提出配套措施。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

為因應數位化發展，星展銀行開第一槍，預計年底前將撤掉全台自行內的40台ATM。金管會今（14）日表示，星展銀行6月曾向金管會說明，但目前尚未正式提出報告，將請該行盡快提出配套措施，也相信銀行與金管會在溝通上不會有障礙。

星展銀行昨證實，年底前將裁撤全台的ATM，不過由於該行的ATM都設置在分行裡，因此裁撤後對客戶影響並不大，未來客戶也能透過他行的ATM跨行提款，但會給予手續費福利，將跨行提款免手續費的次數提高至每月15次。

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金管會銀行局副局長黃光熙表示，星展銀行於6月有來說明，主要是因應數位化的需求，當時也請星展銀回頭先檢視客戶的使用情形，進行審慎評估，目前尚未正式來向金管會報告。

黃光熙指出，依照規定，銀行場所外的ATM裁撤，需事先向銀行局填寫申請書，獲得核准後才可裁撤，至於分行內的ATM，儘管不需要向金管會核准，但要考量裁撤後，客戶權益是否受到影響，因此銀行要提出對客戶完整保障的配套措施，並向金管會說明。

黃光熙也強調，銀行與金管會溝通上都沒有障礙，且有任何業務上的規畫都會事先說明，與金管會保持聯繫，而星展銀6月也提出初步規劃，希望星展銀盡快提出配套措施。至於外界擔憂是否會引起銀行一波裁撤潮，他則說，目前尚未有其他銀行提出裁撤ATM的規劃。