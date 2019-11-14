1700上市櫃公司要注意！　員工薪資低於50萬明年年報全都露

▲上市櫃公司出現3種情況，除了要個別揭露董監事的酬金外，明年的年報也要全面揭露。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

逾1,700家上市櫃公司要注意！金管會今（14）日宣布，上市櫃公司出現近3年度個別或個體財報曾出現虧損、公司治理評鑑不佳、非主管全時員工平均薪資低於50萬元，只要符合其中一項，除了須個別揭露董監事的酬金，明年的年報則要全面揭露。

為強化公司治理運作情形的資訊揭露，促進董事、監察人及高階經理人酬金資訊透明化及合理訂定，以及提升非財務性資訊的揭露品質，金管會預告「公開發行公司年報應行記載事項準則」及「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」部分條文修正草案，這次修正有4大重點。

請繼續往下閱讀...

首先是強化公司治理運作情形的揭露，明定公司董事長與總經理或相當等級者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露原因，並說明合理性、必要性及未來改善措施。根據證期局統計，目前有666家上市櫃公司董總是同一人或互為配偶。

第二，促進董事、監察人與高階經理人酬金資訊透明化及合理訂定，將採彙總配合級距揭露酬金的酬金級距表，從現行的8個級距修正為10個級距，同時出現最近3年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者、上市上櫃公司的公司治理評鑑不佳者，或上市上櫃公司非主管全時員工平均薪資偏低者，也應揭露個別董事及監察人的酬金情形。

證期局指出，過去規定是要求近2年曾出現稅後虧損的上市櫃公司應揭露，從數據上來看，目前有338家上市櫃公司曾2年出現虧損，而公司治理評鑑不佳指的是最後20%者要公布，至於上市櫃公司非主管全時員工平均薪資低於50萬元，一共有159家。

第三，公司應揭露董事、監察人與高階經理人領取來自母公司的酬金。證期局表示，子公司或轉投資公司都會有母公司派任的董事，因此從前都是只能在母公司年報上，才能看到子公司的董事酬勞，未來是集團全面都要接露，意味著子公司年報也要公布。

第四，為提升非財務性資訊的揭露品質，要求上市櫃公司強化會計師公費資訊揭露，將現行年報規定應揭露審計公費減少金額等資訊的比率，由15%調降為10%。