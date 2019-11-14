解救國內汽車慘業！零組件降關稅年底前拚修法　朝野將角力

▲汽車。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

針對汽車零組件降關稅，藍綠立委已經提出修法版本，大部分的修法方向比照經濟部所提的9大汽車零件降關稅。但是，財政部長蘇建榮今（14）日表示，月底之前會行政院會召開協調會，且必須要行政院審議通過。

也因為如此，9大汽車零組件調降關稅，是否能夠在這個會期（預計12月中結束）通過，將會是朝野角力的焦點。

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民進黨立委江永昌月初質詢財政部時，提出「汽車零組件降關稅」的議題，並指出8月出現一件大事，就是進口車的市占率已經超越了國產車。

根據資料顯示，8月進口車的市占率為53.9%、國產車為46.1%；9月進口車市占率為53.3%、國產車為46.7%；10月國產車略有回升為49.1%、但是進口車仍有51.9%。江永昌進一步指出，我國汽車銷量2008年金融海嘯後逐步成長，2016年到2017年間邁入高峰，平均銷量約為44萬輛。2018年開始出現微幅下滑， 總銷售量為43.5萬輛，車廠普遍預估今年車市將下修至40萬到42萬輛。

為了提升國產車的競爭力，立委參考經濟部的版本，提出了9項汽車零組件降稅的修法提案，包含民進黨立委趙天麟、國民黨立委費鴻泰等，都有提出相關的版本。以汽車引擎關鍵的汽車零組件來說，關稅稅率17.5%擬降為10%，大大降低國產車的成本，以提升競爭力。

不過，蘇建榮今日參加台北大學經濟論壇，接受媒體採訪時表示，汽車零組件關稅案與行政院政委提出，預計下下周（月底前）會召協調會，還要行政院審議通過。以此來看，行政院還希望凝聚共識才能提出政院版本，本會期恐怕來不及審查；所以即使藍綠立委都已經提出修法的版本，但是這個會期是否要能過修法通過，仍是朝野之間要協調與角力。

▲9大汽車零組件關稅調整方向。（製表／記者吳靜君、資料來源／立委江永昌、關務署）



