遠雄建設推動數位轉型　三階導入微軟系統上雲端

▲左起為遠雄建設資訊長吳家賢、遠雄建設總經理湯佳峯、台灣微軟總經理孫基康、東捷資訊董事長高尚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣微軟今（14）日宣布推動企業數位轉型又一成功案例，由遠雄建設宣布導入ERP系統上Microsoft Azure雲端，透過數位化與雲端資料管理，加速集團內部數位轉型，以因應大數據時代和多樣化的客戶需求。

台灣微軟總經理孫基康表示，微軟擁有協助眾多產業數位轉型的經驗，透過三階段導入，讓遠雄成為以數據推動決策的企業，首先是今年初幫助遠雄導入Microsoft 365，包括作業系統Windows 10、生產力工具Office 365及企業行動化管理方案EMS，有效推升員工協同作業效率及強化企業資安。

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孫基康表示，第二階段則是近期幫助遠雄導入ERP系統上Microsoft Azure雲端服務，建立數位化流程，未來第三階段則將導入Power Platform，藉由PowerApps、Microsoft Flow、Power BI等工具，分別提供流程行動化、流程自動化及資料圖表視覺化的服務，全方位強化遠雄的競爭力。



遠雄建設總經理湯佳峯表示，遠雄旗下事業體累積的龐大數據，迫切需要打破資料穀倉，推動數位化整合，因此透過微軟導入新數位科技，串聯雲端、人工智慧等技術以優化營運流程，提升企業效率與協同能力，並布局由土地開發、營造、工程到代銷都精準迎合顧客需求的地產生態系。



湯佳峯指出，這次選擇將遠雄的企業心臟ERP系統放在雲端，主要因看中雲端的幾點關鍵優勢，首先是當系統脫離地端限制，也就是人員即無須耗費資源進行機房維運與更新，還可以專注於高價值產出的關鍵任務，也不用擔心駭客入侵。

湯佳峯進一步指出，而且雲端帶來的敏捷彈性，使企業能即時因應市場變化調整，並節省IT管理成本，而選擇微軟除考慮其資料生態系，更因微軟能無縫串接各環節使用情境，提供最即時的服務，是值得信賴的技術顧問。

除此之外，湯佳峯表示，遠雄十年前推出二代宅智慧化，這次透過與微軟合作數位轉型，將推出「智慧二代健康宅」，藉此將惡劣環境因素，像是髒空氣與水等數據分析，導入到建築設計裡，透過智慧科技，讓生活更加舒適，使居住者的身體健康。

東捷資訊董事長高尚偉，這次協助遠雄導入ERP系統上Microsoft Azure雲端服務，主要提供企業資訊服務（ITO）與業務流程委外服務（BPO），階段性助遠雄建設導入ERP上雲，期助遠雄建設在數位轉型浪潮下，搶占市場先機。