鴻海全面發展「自駕車」　產品長宣告已與電動車大廠零件供應商合作

▲鴻海集團產品長蕭才祐。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）集團董事長劉揚偉昨（13）日在法說會宣布，力拚轉型升級啟動「富士康3.0」，鎖定電動車、智慧醫療、機器人三大產業，今（14）日鴻海集團產品長蕭才祐就受邀在「智慧車與車聯網技術趨勢論壇」發表演說，揭示鴻海對自駕車產業的企圖心。

伴隨5G、AI、loT的科技發展，自動駕駛成為智慧智慧交通的基礎，蕭才祐表示，雖然未來數十年內，自動駕駛技術或許還無法做到無所不在，因為需要環境跟法規配合，但有條件的無人駕駛還是可以做的到，尤其是「物流業會先行」。

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蕭才祐指出，電動車與自動駕駛在10年內會蓬勃發展，台灣有很好的環境跟技術專利，鴻海必須趕上，贏得全世界，創造比手機、筆電更大的榮景。

蕭才祐進一步指出，目前鴻海已與業界龍頭在智能座艙、電動車與自動駕駛等相關技術有深入合作，同時也是全球知名電動車大廠零件供應商之一，未來鴻海將透過既有的技術，加上整合全球軟硬體技術的優勢能力，透過5G、AI、loT等三大科技應用，落實智慧交通的未來。

▲鴻海集團產品長蕭才祐演說。（圖／鴻海提供）

蕭才祐認為，自動駕駛技術所引發的產業效應，可望讓全球汽車電子市場在未來幾年保持高速增長，並引述波士頓諮詢公司數據，2020年車內娛樂、車身電子和ADAS市場將達到1,500億美元；2030年自動駕駛市場規模可望達8,000億美元，數個兆元產業就此成形，將超過量智慧手機市場。

「車輛要能自動化，先要能電動化」，蕭才祐表示，電動化是開啟自動駕駛的第一步，而自駕車科技整合涵蓋範疇非常廣，兼具機械、車輛、電子、電機、資訊、通訊等科技應用，其中5G、AI、loT三大科技是支撐自動駕駛的「支柱」，未來汽車製造將走向大規模集成生產，屆時傳統車廠與科技業的結合，將牽動著自動駕駛產業鏈整合。

蕭才祐以「自動駕駛出租車（robo-taxi）」為例指出，市區廣泛使用可讓城市街道上汽車數量下降60%，廢氣排放量放下降80%，甚至更多，同時減少90%的道路交通事故，自動駕駛最有可能推動一個進步與創新的城市，像是台灣就有很好的環境跟技術專利，可以創造比手機更大的榮景。