　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

鴻海全面發展「自駕車」　產品長宣告已與電動車大廠零件供應商合作

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲鴻海集團產品長蕭才祐。（圖／鴻海提供）

▲鴻海集團產品長蕭才祐。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）集團董事長劉揚偉昨（13）日在法說會宣布，力拚轉型升級啟動「富士康3.0」，鎖定電動車、智慧醫療、機器人三大產業，今（14）日鴻海集團產品長蕭才祐就受邀在「智慧車與車聯網技術趨勢論壇」發表演說，揭示鴻海對自駕車產業的企圖心。

伴隨5G、AI、loT的科技發展，自動駕駛成為智慧智慧交通的基礎，蕭才祐表示，雖然未來數十年內，自動駕駛技術或許還無法做到無所不在，因為需要環境跟法規配合，但有條件的無人駕駛還是可以做的到，尤其是「物流業會先行」。

請繼續往下閱讀...

蕭才祐指出，電動車與自動駕駛在10年內會蓬勃發展，台灣有很好的環境跟技術專利，鴻海必須趕上，贏得全世界，創造比手機、筆電更大的榮景。

蕭才祐進一步指出，目前鴻海已與業界龍頭在智能座艙、電動車與自動駕駛等相關技術有深入合作，同時也是全球知名電動車大廠零件供應商之一，未來鴻海將透過既有的技術，加上整合全球軟硬體技術的優勢能力，透過5G、AI、loT等三大科技應用，落實智慧交通的未來。

▲鴻海集團產品長蕭才祐。（圖／鴻海提供）

▲鴻海集團產品長蕭才祐演說。（圖／鴻海提供）

蕭才祐認為，自動駕駛技術所引發的產業效應，可望讓全球汽車電子市場在未來幾年保持高速增長，並引述波士頓諮詢公司數據，2020年車內娛樂、車身電子和ADAS市場將達到1,500億美元；2030年自動駕駛市場規模可望達8,000億美元，數個兆元產業就此成形，將超過量智慧手機市場。

「車輛要能自動化，先要能電動化」，蕭才祐表示，電動化是開啟自動駕駛的第一步，而自駕車科技整合涵蓋範疇非常廣，兼具機械、車輛、電子、電機、資訊、通訊等科技應用，其中5G、AI、loT三大科技是支撐自動駕駛的「支柱」，未來汽車製造將走向大規模集成生產，屆時傳統車廠與科技業的結合，將牽動著自動駕駛產業鏈整合。

蕭才祐以「自動駕駛出租車（robo-taxi）」為例指出，市區廣泛使用可讓城市街道上汽車數量下降60%，廢氣排放量放下降80%，甚至更多，同時減少90%的道路交通事故，自動駕駛最有可能推動一個進步與創新的城市，像是台灣就有很好的環境跟技術專利，可以創造比手機更大的榮景。

ET快訊
明知媳婦中藥過敏⋯婆婆硬逼喝「求子偏方」！　懷孕才知超暖真相
史上最強越獄犯！「味噌湯」腐蝕手銬4度脫逃...逃走後竟先去
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

解救國內汽車慘業！零組件降關稅年底前拚修法　朝野將角力

台指期開高收黑　分析師：今晚美股是關鍵！若跌則台指期向下測試機率大

遠雄建設推動數位轉型　三階導入微軟系統上雲端

鴻海全面發展「自駕車」　產品長宣告已與電動車大廠零件供應商合作

【廣編】臺灣唯一贊助「亞洲債券市場峰會」　中國信託銀行積極推動永續金融

先探／ＴＷＳ題材　多頭列車鳴笛

台商回流最大咖！群創投資逾700億擴大布局AI智能智造

貿協董事長黃志芳拜會以色列比爾蓋茲　尋求台以加強合作

先探／年底行情重點分析

理財周刊／貿易戰和解利多不漲　戒慎恐懼

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

解救國內汽車慘業！零組件降關稅年底前拚修法　朝野將角力

台指期開高收黑　分析師：今晚美股是關鍵！若跌則台指期向下測試機率大

遠雄建設推動數位轉型　三階導入微軟系統上雲端

鴻海全面發展「自駕車」　產品長宣告已與電動車大廠零件供應商合作

【廣編】臺灣唯一贊助「亞洲債券市場峰會」　中國信託銀行積極推動永續金融

先探／ＴＷＳ題材　多頭列車鳴笛

台商回流最大咖！群創投資逾700億擴大布局AI智能智造

貿協董事長黃志芳拜會以色列比爾蓋茲　尋求台以加強合作

先探／年底行情重點分析

理財周刊／貿易戰和解利多不漲　戒慎恐懼

「超級細菌」具抗藥性　美國每15分鐘奪1命

謝龍介關心林志玲於南美館1館舉辦婚禮　黃偉哲：台南歡迎

殘爆又激烈的1周！12星座「運勢亮紅燈」射手當心...小人搞死你

邱毅發聲了：為什麼支持台獨沒事　支持統一要受攻擊抹黑

精準醫療新紀元！衛福部與羅氏簽約　打造台灣專屬「抗癌基因庫」

下周一正式上路！　銀行授信、存匯人員賣保單禁拿佣金

鹿港馬尾阿北騎單車「持槍」趴趴走　瞄準店家射擊　

台南山上花園水道博物館瓶裝紀念水疑侵權　謝龍介：石虎事件重演

國民黨不分區立委名單　桃園藍營議員：快調整以符人民期待

PGO電動機車預告11／27正式發表！Gogoro聯盟第3家進入戰局

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

財經熱門新聞

一切靠自己！單身族必學3大理財術

華碩第3季EPS7.6元創8季新高　新成立「智慧物聯網事業群」

108Q3最新有線電視訂戶跌破500萬

林百里很忙　預告5G、AI成大國博弈戰場

台商回流最大咖！群創投資逾700億擴大布局AI智能智造

5G競標審查面談　台灣之星：針對獲取執照會全力以赴

韓國瑜、馬英九批綠電太躁進　經長：太陽能發電已成長三倍

鴻海重回90元　郭台銘持股市值達1222億...10月初來身價大增265億

軟銀孫正義要打造日本版阿里巴巴！　力推LINE及Yahoo日本合併

中華電員工109年調薪3%

全台零錢存款機公開　5銀行存硬幣超省力

阿里巴巴啟動香港IPO！籌資4095億...港股9年來新高　11月26日上市

影／紅色供應鏈崛起　天王分析師爆台股隱憂

銀行業首例！星展銀年底前要撤全台ATM　金管會：要報請同意

更多熱門

相關新聞

鴻海重回90元　郭台銘持股市值達1222億...10月初來身價大增265億

鴻海重回90元　郭台銘持股市值達1222億...10月初來身價大增265億

鴻海 （2317） 第3季財報繳出三率三升的好成績，推升今（14）日股價開盤衝上91.4元，漲幅1.8%，重新站回90元大關，市值來到1.26兆元，若以最大股東郭台銘持股粗估，個人持有鴻海股票的市值來到1222億元。

蘋果股價走揚帶動蘋概股表現　台股今開盤上漲20點

蘋果股價走揚帶動蘋概股表現　台股今開盤上漲20點

高虹安赴GSA論壇分享鴻海經驗！

高虹安赴GSA論壇分享鴻海經驗！

鴻海啟動轉型升級「富士康3.0」　董座劉揚偉：目標未來3~5年毛利率達10%

鴻海啟動轉型升級「富士康3.0」　董座劉揚偉：目標未來3~5年毛利率達10%

三率三升！鴻海第3季EPS2.21元　季增大幅提升80%

三率三升！鴻海第3季EPS2.21元　季增大幅提升80%

關鍵字：

鴻海富士康劉揚偉自駕車

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

快訊／許孟哲求婚成功！鑽戒套牢甜模

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面