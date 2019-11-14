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史上最強越獄犯！用「味噌湯」腐蝕手銬4度脫逃...逃走後竟先去找典獄長

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日本「最強越獄王」傳奇一生，被翻拍成知名日劇《破獄》。（圖／翻攝自Youtube）

▲日本「最強越獄王」傳奇一生，被翻拍成知名日劇《破獄》。（圖／翻攝自Youtube）

圖文／周刊王

擁有「越獄王」封號的白鳥由榮，1935年因殺人罪入獄服刑，由於不滿其他獄卒霸凌及非人道管理，他便萌生越獄的念頭，曾利用味噌湯的鹽分腐蝕手銬、腳鐐，靠著機智的思維及細膩的觀察力，4度越獄表示抗議，此舉也引起日本社會高度關注，還以此改編為知名日劇《破獄》。

白鳥由榮1907年生於日本青森縣，21歲那年娶妻生子後卻誤入歧途，開始沉迷於賭博與偷竊，在某次偷竊雜貨店時，他為了拯救夥伴不慎誤殺老闆，便展開逃亡生活。時隔2年後，當初的同夥因另一起搶案遭逮，講義氣的白鳥也決定自首，隨後進入青森監獄服刑。

因殺人罪刑入獄的白鳥，經常受到其他獄卒言語及肢體霸凌，忍無可忍之下便動起歪腦筋，他靠著腳步聲掌握守衛巡邏的習慣，再利用事先藏好的鐵絲，穿過送飯的小洞打開牢房門鎖，接著透過同樣手法打開其他通道的門，白鳥在1936年6月18日成功越獄。

白鳥由榮在獄中遭到嚴重霸凌，最後萌生越獄念頭。（圖／翻攝自Youtube、維基百科）

▲白鳥由榮在獄中遭到嚴重霸凌，最後萌生越獄念頭。（圖／翻攝自Youtube、維基百科）

重獲自由3天後，白鳥再度被抓並移送至東京監獄，在這遇到了友善的典獄長小林良藏，他對白鳥百般照顧。不過隨著二戰開打後，白鳥便被移轉到秋田監獄，由於先前的豐功偉業讓他備受關注，獄警將他關進由3公尺高銅牆建造的「鎮靜房」，且24小時嚴密監督。

這個牢房環境非常陰暗潮濕，白鳥：「活著的人身上還爬滿蛆蟲，這可能有點罕見。」惡劣的環境加上天冷時獄警還不給毯子，受到種種不人道的對待，讓他決心再逃一次。白鳥用偷拿到的鐵片在銅壁上鑿出一格格凹痕，最後向上攀爬並破壞天窗的鐵框，於1942年6月15日2度成功逃獄。

不過白鳥越獄後並沒有躲起來，反而是去找典獄長小林良藏申訴，接著再回獄自首，不過這次他被送往號稱日本最牢不可破的北海道「網走監獄」，遭到更加嚴酷的對待，在攝氏零下30度只讓囚犯穿著單薄衣物，還被以20公斤重的手銬、腳鐐固定。

日本昭和時代越獄王白鳥由榮。（圖／翻攝自JapaneseClass）

▲日本昭和時代越獄王白鳥由榮。（圖／翻攝自JapaneseClass）

白鳥從此開始蒐集牢飯的味噌湯，利用湯中的鹽分慢慢地腐蝕手銬、腳鐐的螺絲，接著再從牢房視窗縫隙逃脫，於1944年8月26日，第3次越獄成功。其實白鳥原計畫在25日逃獄，不過該日的獄卒待白鳥友善，為不給對方添麻煩，白鳥還特地延後了一天逃獄。

白鳥在外躲藏了2年後決定自首，不過途中卻被誤認為偷瓜賊，他在正當防衛下殺了瓜農，被依殺人罪和越獄罪判處死刑，接著關進札幌監獄。這回的監控更加嚴密，白鳥：「我知道做壞事是不好的，但還是逼不得已做了。」最後他以鐵盆挖出個直徑50公分的洞，再攀越2.5公尺高牆，第4次成功越獄。

一年後，白鳥偶然與盤查的員警聊起天，他覺得員警人不錯，還給了他一根菸抽，於是白鳥就主動告知身份，讓員警緝捕歸案。白鳥從死刑改為20年有期徒刑，進了東京府中監獄服刑後，終於受到人道對待，他也順利服完刑期，1961年還以「模範犯人」之姿獲得假釋，最後白鳥由榮在1979年因心肌梗塞離世。

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