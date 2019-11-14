貿協董事長黃志芳拜會以色列比爾蓋茲　尋求台以加強合作

▲外貿協會董事長黃志芳(右)致贈RAD集團創辦人佐哈·齊薩佩爾結合文創軟實力及研發製造實力的閱讀燈。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會董事長黃志芳率中華民國資訊軟體協會邱月香理事長等科技業代表赴以色列考察高科技產業及農業技術發展，並於昨(13)日會見被譽為以色列比爾蓋茲的RAD集團創辦人佐哈·齊薩佩爾(Zohar Zisapel)。黃志芳指出，台灣雖長於精密製造，但在當前由創新引領的數位時代，必須快速向科技軟實力轉型，以色列勇於挑戰權威、追求創新的創業家精神是成功典範，值得學習。

齊薩佩爾表示，創業超過40年，草創初期專注於投資及推動通訊產業新創發展，後因破壞式創新概念及網路崛起，轉向投資網路安全產業。近年來，則因電動車及自駕車發展趨勢逐漸成熟，相當看好汽車產業及資通安全的後續發展，未來期待也有機會與臺灣加強合作。

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齊薩佩爾進一步表示，在以色列，新創(Startup)已自成一個產業，每年約500到1,000家新創公司成立。比起大企業，規模較小的企業或組織更具創新能量。他認為以色列與台灣的產業互補，以色列的環境適合創新產業發展，建議台灣也應專注強化其相對具優勢的製造能力，雙方進行合作。齊薩佩爾並提出數個實例，包括一家開發人工智慧深度學習的以色列公司，向台積電採購晶片，但希望尋找雲端應用的供應商;另一家研發高階伺服器的以色列公司希望尋找新的製造商等，類似的案例甚多。

黃志芳強調，貿協今年在以色列設立辦事處目的就是要加強雙方在新創、科技及產業的合作，貿協在以色列的同仁馬上可以為上述的以國公司提供服務，代為找到合適的臺灣合作夥伴。

貿協表示，佐哈·齊薩佩爾是以色列高科技產業成功企業家，1974年與其兄耶胡達(Yehuda)共同創立RAD集團。該集團為以色列最具代表性的高科技新創公司，亦是全球最成功的新創孵化器之一，自創辦以來共孵化出111個科技新創事業，包括6家美國那斯達克(NASDAQ)上市公司。該集團擁有4,500名員工，年營業額超過12億美元，旗下10家企業，涵蓋產業包括網路通訊設備、系統整合及解決方案等，其中4家企業為美國那斯達克上市公司。