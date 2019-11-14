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【廣編】臺灣唯一贊助「亞洲債券市場峰會」　中國信託銀行積極推動永續金融

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▲▼中國信託亞洲債券市場峰會。（圖／中國信託提供）

▲中國信託銀行為臺灣唯一金融機構贊助國際知名財經雜誌機構《The Asset》（財資）雜誌舉辦「亞洲債券市場峰會」，中國信託銀行全球企業融資處處長廖淳霖資深副總經理（右二）獲邀分享併購融資與綠色金融。

圖、文／中國信託銀行提供

中國信託商業銀行攜手國際知名財經雜誌機構《The Asset》（財資）雜誌與亞洲開發銀行今（13）日於新加坡舉辦「亞洲債券市場峰會」，吸引逾200位國際和區域的資深投資人與債券發行人參與。

中國信託銀行不僅持續參與國際綠色債券市場，並長期關注臺灣及亞洲區域之債務資本業務未來發展，特別擔任《The Asset》「亞洲債券市場峰會」唯一贊助合作的臺灣金融機構，匯集眾多亞洲金融領域的專業人士一同探討近期在亞洲新發行的環境、社會和治理（簡稱ESG）主題債券。

請繼續往下閱讀...

ESG投資理念日益受到關注，國際市場上如主權財富基金、養老基金等一些大型基金及保險公司不再只關注上市公司的獲利能力，而是將企業在ESG方面的表現也納入投資決策的範疇。

中國信託銀行持續關注全球資本市場業務發展並深耕綠色永續金融領域，將在現有業務基礎上透過聯貸、債券、避險策略及風險管理等各幣別資金工具的整合，推動綠色金融並提升發行人的財務競爭力。

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