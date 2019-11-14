失明隱瞞38年嘸人知！單親媽撫養4孩曝驚人嗅覺：生病聞起來苦苦的

▲庫柏（Zena Cooper）隱瞞失明的秘密38年以後終於坦承，獲得導盲犬蒙克（Munch）的幫助。（圖／翻攝自Facebook／Zena Cooper）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國的單親媽媽庫柏（Zena Cooper）出生就罹患「馬凡氏症候群」（Marfan Syndrome），因此失明，但卻把這個秘密成功地隱瞞了38年，就連4個孩子與家人都完全不知情。她透露，失去視力卻能獲得更多能力，甚至聞得到孩子生病時「皮膚苦苦」的味道。

根據《太陽報》報導，庫柏4歲那一年被診斷出罹患「馬凡氏症候群」，這是一種遺傳性結締組織疾病，可能影響病患的心臟、肺部、骨頭、關節與眼睛。她出生以來就看不見，卻沒有告訴任何人，反而自行摸索出一套生活方法，計算抵達某處所需要踏出的步數，記住路面轉彎、傾斜的地方，人們身上的氣味等等，「我的外婆聞起來像是香水跟香菸，孩子生病的時候我也知道，因為他們皮膚聞起來苦苦的。」

▲庫柏（Zena Cooper）出書記錄自己的心路歷程。（圖／翻攝自Facebook／Zena Cooper）



庫柏順利在史雲斯大學（Swansea University）取得學士與碩士學位，目前在南威爾斯（South Wales）一間學校擔任輔導員。她4年前在一次諮商時誤認學生，之後又連續摔倒許多次，終於決定坦承缺陷，獲得導盲犬蒙克（Munch）的幫助。

庫柏向《每日郵報》提到，大家聽見這個消息時，有人非常內疚，也有人不敢置信，「我其實沒有感覺到脆弱，甚至有點懷疑，這是否真的能被歸類成一種殘疾。」她認為，失明反而成為一種能力，也出書記錄心路歷程，「我接觸到一般人不會使用的腦部區域，可以感覺人們的情緒和微笑。我從來沒有見過孩子們的臉龐，但卻能夠看透他們的心。」

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