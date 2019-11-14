影／存到多少錢可退休？昔日外資分析師楊應超分享「4%法則」　本錢投資股債不放定存　

記者陳心怡／台北報導

許多人在討論，到底退休金要存到多少才夠，但至今仍沒有一個準確的答案。在《雲端最有錢》節目中，「天王級外資分析師」楊應超以自己30年的分析師經驗，提出了一套「4%法則」，意思是說錢存到夠多，單靠其中的4%可以付一年生活費用的話，就達到退休目標。

楊應超表示，4%法則是指存到每年花費的25倍，也就是知道每年要花多少錢。假設每年花100萬元，25倍就是2,500萬元，就可以退休了，但這些錢指的是日常開銷所需要的金額，不包括買車買房之類的。

存到可以退休的金額後，錢當然不可能放定存，這筆錢就拿去投資。楊應超說：「基本上，一半股票、一半債券，就沒問題，或者是60%股票、40%債券積極一點也可以；一半股票、一半債券的長期報酬率大約是7～8%，拿7%比較保守一點來算，每年賺7%，4%拿來花，3%存回去當做通貨膨脹，這樣即使退休後的購買力也不會消失」。

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楊應超還強調，透過4%法則存到退休金，基本上花一輩子沒問題，如果比較衰，遇到股市大跌、金融風暴等，再怎麼衰，也可以花29年；如果更保守的話，就是用3%法則，就是存每年花費的33倍，存到這個錢就不用擔心，可以安心退休。

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