促進國際學名藥法規交流　台灣-東協藥政管理研討會登場

▲前排右四起為馬來西亞NPRA官方代表Zahura Binti Mohamed Ismail、衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅、菲律賓FDA官方代表Rhoda Laine D. Manaloto、泰國 FDA官方代表 Rachada To-A-Nan。（圖／食藥署提供）

記者姚惠茹／台北報導

食藥署從11月13日至11月14在台北舉行「2019台灣-東協藥政管理研討會（2019 Taiwan-ASEAN Drug Regulatory Symposium）」，邀請馬來西亞、菲律賓、泰國及日本等國家藥政主管機關代表來台與會，分享國際藥政管理現況。

食藥署表示，研討會主要是配合新南向策略，以學名藥的管理政策為主題，藉由1天深度工作坊及1天公開研討會，加強與東協國家藥政主管機關交流，同時協助國內製藥產業了解東協各國最新學名藥藥政資訊。

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食藥署指出，東協國家是製藥產業發展的新興市場，但規範差異大及語言的限制，常讓業者南進挑戰度提升，因此這次研討會特別邀請東協官員分享各國對於學名藥的品質控管、查驗登記細部要求等議題，促進台廠能更深入了解東協國家在管理層面的機制，增加雙方醫藥合作機會。

此外，食藥署更進一步規劃面對面的座談活動，透過雙向的分享、諮詢與交流，協助國內業者拓展南進的市場，並期待透過這場具有意義的台灣-東協藥政管理研討會，促進與東協各國的良性溝通，帶領台灣製藥廠商南向發展。