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永豐餘Q3每股稅後盈餘0.71元　創單季歷史新高

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▲▼永豐餘。（圖／記者余弦妙攝）

▲永豐餘單季每股稅後盈餘為新台幣0.71元，為歷史新高。。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

永豐餘今（14）日舉辦法說會，公布第三季合併營業收入為190.96億，季增0.7%，年減4.5%。業外因轉投資事業挹注股利收入7億元，本季稅後淨利歸屬於母公司為11.79億元，較去年同期成長48.7%，單季每股稅後盈餘為新台幣0.71元，為歷史新高。

永豐餘指出，自2012年轉型為投控公司後，投資面向涵蓋紙業循環經濟、材料、IoT科技、生機生醫與金融創投。2019年前三季合併營收新台幣554.21億，於紙業循環經濟面向，三大事業群因受漿紙價格降低影響營收，然而北越新廠投產後市場需求暢旺，前三季合併營收僅受微幅影響。

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在獲利表現方面，永豐餘說，工紙紙器事業群及消費品事業群產品組合改善獲利成長。其他轉投資因長期關注產業發展、看準趨勢，投資綜效顯現。申豐特用應材專注高附加價值及差異化產品，有效提升獲利率；永道射頻技術持續拓展歐洲市場，並積極開發新零售市場，獲利穩健。

永豐餘表示，前三季合併營業淨利新台幣21.58億元，較去年同期成長14.6%。營業外收支因轉投資事業股利挹注、權益法認列轉投資獲利成長，2019年前三季稅後淨利歸屬於母公司新台幣18.4億，年成長37.2%。前三季累積每股稅後淨利為新台幣1.11元。

最後，永豐餘更提到，新屋廠在今年第四季正式啟用的全台最大沼氣發電系統，即為「循環經濟」的重要亮點。每天的沼氣產量為2萬8000立方米，甲烷純度達到80%，發電效率為40%，三項指標均為台灣業界領先。目前新屋廠沼氣發電已設有兩套容量共計2,400kW的發電系統，並預計2020年第3季興建完工第三套容量1,560kW的發電系統，屆時年發電量將達3,200萬度，可供台灣近1萬戶家庭用電。
 

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